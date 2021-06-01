Купальный сезон и поиски туриста в горах: МЧС Абхазии провело пресс-конференцию

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния и его подчиненные ответили на вопросы журналистов, которые в основном касались купального сезона и поиска российского туриста.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии во вторник 1 июня состоялась пресс-конференция, на которой представители ведомства рассказали о готовности спасателей к купальному сезону, необходимости ужесточения правил туристических походов и о том, насколько эффективна помощь волонтеров в поиске российского туриста Владимира Ульянова в горах республики.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Безопасность на воде

Купальный сезон в этом году официально откроется 5 июня, подготовительная работа спасателей началась еще в апреле, рассказал начальник Государственной инспекции маломерных судов Абхазии Тенгиз Сабуа.

"За месяц до открытия купального сезона мы начали выдавать предписания всем главам районных администраций республики и всем, кто арендует пляжи. Согласно предписаниям, водолазы должны обследовать дно, если там что-то есть – вытащить, чтобы обезопасить плавание людей", - заметил специалист.

Кроме того, продолжил Сабуа, должны быть выставлены ограничительные буи, необходимо также наличие спасательных постов.

"На каждом пляже должен быть человек с лодкой либо гидроциклом, если кто-то будет тонуть он, естественно, должен спасти его. Государственная инспекция маломерных судов не охватывает всю Абхазию. Мы находимся в Сухуме и готовы выполнить работы по спасению людей", - сказал он.

Также, по предписаниям ГИМС, должны быть флажки, разрешающие или же запрещающие купание.

"То есть если плохая погода, штормовая, то купание запрещено, флажок должен быть спущен. Если погода хорошая, то купание разрешено, и флажок должен быть поднят. Также на каждом пляже должна быть техническая зона для маломерных судов, чтобы люди не подплывали близко к этой технической зоне, чтобы не было чрезвычайных ситуаций", - говорит Сабуа.

Он рассказал, что не все пляжи еще подготовились согласно предписаниям МЧС, но работы продолжаются.

"Гагра и Пицунда практически выполнили все работы по нашему предписанию, остался один район – Цандрипш, я думаю, что в течение недели работа будет выполнена. Очамчыра и Гулрыпшский район пока не успевают, тем не менее работа выполняется", - сказал начальник ГИМС.

В Сухуме все необходимые работы будут закончены к 10 июня, проинформировал Тенгиз Сабуа. Тамышский пляж можно считать образцовым, так как все работы были завершены за неделю до открытия летнего купального сезона, заметил он.

О поисках туриста в горах

Значительная часть пресс-конференции была посвящена ситуации с пропажей российского туриста Владимира Ульянова в горах Абхазии. Оценивая шансы найти его живым, глава МЧС Абхазии сказал, что прошло много времени, и несмотря на то, что у пропавшего туриста большой опыт в прохождении горной местности, с учетом того, что спасателям не удалось выйти на его след, сказать о том, жив он или же нет, очень сложно.

"Я непосредственно разговаривал с руководителем туристической группы. Первый мой вопрос был, как можно было оставлять одного человека в горах, так поступать категорически нельзя. Она на это начала отвечать по-своему, сказала, что он шел тяжело, потом уронил рюкзак в обрыв, что они потеряли пять часов, а у нас не было времени, всячески ему помогали, но потом с ее слов дошли до определенного места, где они решили отдохнуть", - рассказал министр.

Лев Квициния со ссылкой на руководителя туристической группы сказал, что Владимиру Ульянову оставили палатку красного цвета, чтобы ее можно было увидеть с воздуха, и питание на три-четыре дня.

"Они договорились, что буквально через два дня вернутся за ним. Когда я начал спрашивать, почему вы не вернулись через два дня, руководитель группы сказала, что погода резко изменилась, пошел ледяной дождь, потом снег. Каждый раз, когда мы задавали какие-то вопросы, она старалась оправдываться, это чувствовалось, мы это передали органам, чтобы ее допросили, когда спустится. Это не в нашей компетенции, но определенные непонятные моменты для нас остались", - отметил Квициния.

Глава МЧС сказал, что многие туристические группы не регистрируются у спасателей, чтобы при необходимости можно было своевременно оказать им помощь, также он добавил, что большинство туристов не готовы проходить горные маршруты, они не считаются с погодными условиями в высокогорье. Помимо этого, нередко туристические группы не экипированы должным образом, нет подходящих средств связи.

В таких условиях при отсутствии точных координат потерявшихся и поиски проходят тяжело. Глава спасательного ведомства Абхазии отметил необходимость создания совместной с Министерством туризма рабочей группы для установления горных туристических маршрутов, безопасных для прохождения, и которые можно контролировать на различных этапах прохождения.

"Мы будем выходить с предложением о создании рабочей комиссии, для того чтобы определить каждый маршрут, чтобы мы знали о туристах, которые будут ходить по этим маршрутам. Будет требование экипировки в первую очередь, самое важное – это связь", - сказал министр.

Лев Квициния также заметил, что привлечение волонтеров к поисково-спасательным операциям нецелесообразно, особенно в высокогорье.