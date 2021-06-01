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Купальный сезон и поиски туриста в горах: МЧС Абхазии провело пресс-конференцию

© Sputnik / Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния и его подчиненные ответили на вопросы журналистов, которые в основном касались купального сезона и поиска российского туриста.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии во вторник 1 июня состоялась пресс-конференция, на которой представители ведомства рассказали о готовности спасателей к купальному сезону, необходимости ужесточения правил туристических походов и о том, насколько эффективна помощь волонтеров в поиске российского туриста Владимира Ульянова в горах республики.

Бадрак Авидзба, Sputnik

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Купальный сезон в этом году официально откроется 5 июня, подготовительная работа спасателей началась еще в апреле, рассказал начальник Государственной инспекции маломерных судов Абхазии Тенгиз Сабуа.

© Foto / сайт МВД Абхазии
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"За месяц до открытия купального сезона мы начали выдавать предписания всем главам районных администраций республики и всем, кто арендует пляжи. Согласно предписаниям, водолазы должны обследовать дно, если там что-то есть – вытащить, чтобы обезопасить плавание людей", - заметил специалист.

Кроме того, продолжил Сабуа, должны быть выставлены ограничительные буи, необходимо также наличие спасательных постов.        

"На каждом пляже должен быть человек с лодкой либо гидроциклом, если кто-то будет тонуть он, естественно, должен спасти его. Государственная инспекция маломерных судов не охватывает всю Абхазию. Мы находимся в Сухуме и готовы выполнить работы по спасению людей", - сказал он.

Также, по предписаниям ГИМС, должны быть флажки, разрешающие или же запрещающие купание.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"То есть если плохая погода, штормовая, то купание запрещено, флажок должен быть спущен. Если погода хорошая, то купание разрешено, и флажок должен быть поднят. Также на каждом пляже должна быть техническая зона для маломерных судов, чтобы люди не подплывали близко к этой технической зоне, чтобы не было чрезвычайных ситуаций", - говорит Сабуа.

Он рассказал, что не все пляжи еще подготовились согласно предписаниям МЧС, но работы продолжаются.

"Гагра и Пицунда практически выполнили все работы по нашему предписанию, остался один район – Цандрипш, я думаю, что в течение недели работа будет выполнена. Очамчыра и Гулрыпшский район пока не успевают, тем не менее работа выполняется", - сказал начальник ГИМС.

В Сухуме все необходимые работы будут закончены к 10 июня, проинформировал Тенгиз Сабуа. Тамышский пляж можно считать образцовым, так как все работы были завершены за неделю до открытия летнего купального сезона, заметил он.

О поисках туриста в горах 

Значительная часть пресс-конференции была посвящена ситуации с пропажей российского туриста Владимира Ульянова в горах Абхазии. Оценивая шансы найти его живым, глава МЧС Абхазии сказал, что прошло много времени, и несмотря на то, что у пропавшего туриста большой опыт в прохождении горной местности, с учетом того, что спасателям не удалось выйти на его след, сказать о том, жив он или же нет, очень сложно.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Я непосредственно разговаривал с руководителем туристической группы. Первый мой вопрос был, как можно было оставлять одного человека в горах, так поступать категорически нельзя. Она на это начала отвечать по-своему, сказала, что он шел тяжело, потом уронил рюкзак в обрыв, что они потеряли пять часов, а у нас не было времени, всячески ему помогали, но потом с ее слов дошли до определенного места, где они решили отдохнуть", - рассказал министр.

Лев Квициния со ссылкой на руководителя туристической группы сказал, что Владимиру Ульянову оставили палатку красного цвета, чтобы ее можно было увидеть с воздуха, и питание на три-четыре дня.

"Они договорились, что буквально через два дня вернутся за ним. Когда я начал спрашивать, почему вы не вернулись через два дня, руководитель группы сказала, что погода резко изменилась, пошел ледяной дождь, потом снег. Каждый раз, когда мы задавали какие-то вопросы, она старалась оправдываться, это чувствовалось, мы это передали органам, чтобы ее допросили, когда спустится. Это не в нашей компетенции, но определенные непонятные моменты для нас остались", - отметил Квициния.  

Глава МЧС сказал, что многие туристические группы не регистрируются у спасателей, чтобы при необходимости можно было своевременно оказать им помощь, также он добавил, что большинство туристов не готовы проходить горные маршруты, они не считаются с погодными условиями в высокогорье. Помимо этого, нередко туристические группы не экипированы должным образом, нет подходящих средств связи.

В таких условиях при отсутствии точных координат потерявшихся и поиски проходят тяжело. Глава спасательного ведомства Абхазии отметил необходимость создания совместной с Министерством туризма рабочей группы для установления горных туристических маршрутов, безопасных для прохождения, и которые можно контролировать на различных этапах прохождения.

"Мы будем выходить с предложением о создании рабочей комиссии, для того чтобы определить каждый маршрут, чтобы мы знали о туристах, которые будут ходить по этим маршрутам. Будет требование экипировки в первую очередь, самое важное – это связь", - сказал министр.

Лев Квициния также заметил, что привлечение волонтеров к поисково-спасательным операциям нецелесообразно, особенно в высокогорье.

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