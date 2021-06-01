Супруга президента Абхазии в День защиты детей посетила ткуарчалский детский сад

Аэлита Ахиба отметила, что для руководства страны одно из приоритетных направлений развития - помощь Ткуарчалскому району.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба посетила в День защиты детей 1 июня детский сад "Амра" в Ткуарчале. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Супруга президента привезла детсаду подарки - три укомплектованных всем необходимым компьютера, три телевизора, ковры, покрывала, спортивный инвентарь, стиральную машину и игрушки.

Малыши детсада ждали гостью во дворе. Аэлита Ахиба побеседовала с ними. Дети, окружив первую леди, старались продемонстрировать свои умения.

Аэлита Ахиба ознакомилась с условиями в детском саду, побеседовала с сотрудниками. Глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия и заведующая детсадом Ванда Ахуба выразили признательность первой леди за внимание к Ткуарчалу.

"Мы искренне вам признательны, что в Международный день защиты детей вы выбрали именно наш город и наш детский сад", - сказала Ахуба.

В свою очередь первая леди отметила, что все дети должны расти в теплоте и заботе, но ткуарчалцы заслуживают особого внимания.

"Не хотелось бы в этот день вспоминать о войне, но корни проблемы восточной Абхазии уходят в военный период. Я думаю, что у руководства страны одним из приоритетных направлений развития является помощь этому району. К примеру, строящийся в Очамчырском районе оздоровительно-туристический комплекс. Это будет важным подспорьем для жителей, чтобы не было необходимости бросать свои дома. Люди должны жить хорошо. Здесь такие красивые дети, у них необыкновенные глаза. Детям нельзя врать, им нужно помогать расти достойными", - сказала супруга президента.

Она поблагодарила работников детсада за труд в деле воспитания подрастающего поколения. Аэлита Ахиба пожелала малышам и коллективу детского сада успехов, сфотографировалась на память с детишками.