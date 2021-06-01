Бжания утвердил глав Гагрского и Очамчырского районов

До указа президента Абхазии 31 мая Беслан Бигвава и Юрий Хагуш исполняли обязанности глав администрации районов.

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о назначении глав Гагрского и Очамчырского района. Об этом сообщатся на официальной странице главы государства.

В соответствии с пунктом 16 статьи 53 Конституции Республики Абхазия, статьей 24 Закона Республики Абхазия "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия" и по согласованию с Собранием районов, главой администрации Гагрского района назначен Юрий Хагуш. Главой администрации Очамчырского района назначен Беслан Бигвава.

Юрий Хагуш родился 18 ноября 1985 года в Гагре. В 2007 году окончил юридический факультет Ростовского института защиты предпринимателя. С 2007 по 2017 годы занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью.

С 2017 года Хагуш был депутатом Народного Собрания Абхазии, заместителем председателя Государственного комитета по культуре, делам молодежи и спорта.

На пост исполняющего обязанности главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш был назначен в апреле 2020 года.

Беслан Бигвава родился 28 июля 1971 года в городе Ткуарчал. Окончил Ивановский сельскохозяйственный институт, а также Восточно-украинский государственный университет, получив полное высшее образование по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство". С 1999 года жил в Москве, работал в разных организациях по линии инженерии.

Имеет спортивное звание "Мастер спорта СССР по вольной борьбе". Женат, отец троих сыновей.

На пост исполняющего обязанности главы администрации Очамчырского района был назначен указом президента 12 апреля 2020 года.