Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния атмосферных фронтов циклона с юга.

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. В среду 2 июня в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, временами переходящий в сильный дождь с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров секунду.

Температура воздуха ночью от +11°С до+16°С, днем от +16°С до +21°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90%.