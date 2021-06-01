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Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (108)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния атмосферных фронтов циклона с юга.

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. В среду 2 июня в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, временами переходящий в сильный дождь с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров секунду.  

Температура воздуха ночью от +11°С до+16°С,  днем от +16°С до +21°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (108)

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