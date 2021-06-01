Сюрпризы, конкурсы и концерт: как отметили День защиты детей в Сухуме

Для детей были устроены сюрпризы, развлекательная программа, встречи с любимыми героями мультфильмов и фестиваль популярных песен.

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Главный детский праздник – День защиты детей отметили в Сухуме. Для маленьких жителей подготовили концерты, представления, пригласили аниматоров и организовали конкурсы.

В столице для малышей была подготовлена разнообразная программа. Утро для самых активных и любителей спорта праздничное утро началось с забега "За лучший старт в жизни каждого ребенка".

Позже на набережной Махаджиров по традиции провели конкурс детских рисунков "Мир глазами детей". Вмиг серый асфальт украсили яркие краски – дети рисовали свой мир, который был наполнен цветами, разноцветной радугой, воздушными шарами.

Пятилетняя Амина решила нарисовать своего любимого питомца – собаку по имени Джек. В ее воображении у Джека розовый хвост и зеленые уши, а на самом деле, по словам девочки, он серенький.

"Но я его все равно очень люблю. Он мой лучший друг и всегда играет со мной. Поэтому я решила нарисовать его", - рассказала она.

Набережная столицы заполнилась детским смехом, у прилавков с мороженым и сладкой ватой выстроилась очередь из тех, кому в праздник родители в "грехах" не отказали. Те, кто постарше выпросили у родителей разрешение на вождение, пока что минимашин или электросамокатов. Цыгане распродали весь запас воздушных шаров.

С праздником детей поздравили любимые персонажи из мультфильмов – Леди Баг, Скай из "Щенячьего патруля", Белоснежка и клоуны. С ними можно было не только сфотографироваться, но еще и поиграть и даже станцевать.

На площади у фонтана прошла выставка работ детских художественных студий "Сальвадор" "Мухус", "Промоарт" и других. Для выставки юные художники выбрали диковинных птиц, натюрморты, портреты мам, пейзажи сельской местности и моря.

По традиции ежегодно 1 июня в ресторане "А-бургер" проходит благотворительная акция "Добрый картофель". Популярные и знаменитые люди Абхазии заменяют кассиров и принимают заказы, а все средства, вырученные с продажи картошки фри, идут на лечение тяжелобольных детей. В рамках акции для детей организовали концерт с участием аниматоров и конкурсы.

Многие расстроились, что знаменитый борец Хабиб Нурмагомедов так и не смог попасть в Абхазию из-за санкций. Но зато вечером детей ждал праздничный фестиваль молодых исполнителей "Абжьы зхоу", где были исполнены популярные песни.