Выставка, игры абхазов и "урок апсуара": День защиты детей прошел в Гудауте

О том, какие картины представили юные художники на выставке в Гудауте и о чем они были, почему пришлось отменить конкурс рисунков на асфальте, в каких национальных играх попробовали свои силы дети и кого на пути к победе не остановила даже сломанная рука в гипсе, а также, о чем спрашивали детвору на "уроке апсуара", читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Выставка и "чистый" асфальт

Эпицентром веселья, смеха и развлечений в Гудауте стал местный Дом культуры и городской парк вблизи него. До начала праздничной программы детвора резвилась на качелях и горках, а родители стояли возле них "на подхвате". Большая очередь образовалась за сахарной ватой и газировкой. Сегодня у непосед ограничений в "сладкой" жизни не было.

У зоозащитника из Гудауты Маки Пилия нет праздников и выходных. Пока все наслаждались теплой погодой и отдыхали, она с мешком собачьего корма в руках искала в парке кем-то брошенных щенят.

"Мне сказали, что здесь бросили пятерых щенят. Не могу их найти", - уставшим голосов сказала Пилия и продолжили поиски.

Напротив районной администрации установили мольберты с рисунками и вышивкой юных умельцев. Около 70 работ привлекли внимание не только жителей города и его гостей, но и чиновников из административного здания.

День защиты детей в Гудауте © Foto / Бадри Есиява

День защиты детей в Гудауте © Foto / Бадри Есиява

День защиты детей в Гудауте © Sputnik / Бадри Есиява

День защиты детей в Гудауте © Sputnik / Бадри Есиава

День защиты детей в Гудауте © Foto / Бадри Есиява 1 / 5 © Foto / Бадри Есиява День защиты детей в Гудауте

Тринадцатилетняя Алина Смыр уже два года обучается вышивке на тканях. На выставке она представила две работы – цветы и птицу. Началось все с подарка маме на 8 марта.

"Когда я училась во втором классе, в школе дали задание сделать подарок маме на 8 марта своими руками. Бабушка мне посоветовала подарить маме картину, сделанную из ниток, и она мне показала, как правильно это сделать. Потом я начала посещать уроки по вышиванию во внешкольном образовательном центре", - поделилась она.

Алина также рассказала, что вдохновение она черпает из всего то, что ее окружает – это может природа, люди или предметы. После окончания школы, она планирует пройти профессиональные курсы по шитью и вышиванию. Возможно, навсегда связать свою жизнь с этим творчеством.

Ее подруга Амра Агрба тоже создает картины с помощью ниток. По ее словам, ничего сложного в этом нет, но вышивка для нее пока только хобби. Когда в ее мыслях появляется определенный образ будущей работы, она идет на рынок и покупает нитки нужных цветов. В качестве полотна для картина чаще всего выбирает полотенце.

Скромной Эрене Бебия десять лет и пять из них она занимается живописью. Обучается этому искусству о профессионалов. На выставку она принесла две свои картины – озеро ярко голубого цвета на фоне гор и аиста на фоне заката. Образы она находит в интернете, а пишет их акрилом. По словам юной художницы, на создание одной такой картины у нее уходит всего полтора часа.

Валентина из Гудауты не смогла выделить какую-то одну работу из общего числа, так как к искусству и чужому труду, подчеркнула она, относится с большим уважением.

"Нельзя сказать, что одна картина заслуживает внимания, а другая нет. Это все выражение творчества. Я сама занимаюсь живописью и понимаю, что кому-то картина может не понравиться, а для художника она может многое значить", - поделилась мнением девушка и все же призналась, что ей ближе картины, написанные яркими цветами красок.

Апсуара и национальные игры

Герои западного мультфильма "Как приручить дракона" заговорили на абхазском языке. Здание ДК почти на два часа превратилось в кинозал. После просмотра ленты детей пригласили на "Урок апсуара" (свод неписанных правил поведения и культуры абхазов – прим.), организованный Абхазо-абазинским конгрессом.

Урок провела преподаватель абхазского языка Розетта Квициния. Получасовое занятие прошло в интерактивной форме. Дети дошкольного и школьного возраста ответили на вопросы о том, что такое "апсуара", "аламыс", проверили знание легенды о том, как абхазам досталась их земля, кто был основоположником абхазского алфавита и "отцом" абхазской литературы, кто был первым президентом страны. Также дети прочитали выдержки из пословиц и стихотворений на абхазском языке.

"На мой взгляд, подобные уроки необходимо внедрять в школах. Помню, когда я училась в школе, нам преподавали "апсуара" и это было полезно. Что касается сегодняшних занятий, я приятно удивлена знаниями детей в различных областях, которые мы обсуждали", - сказала Квициния.

В отличие от рисования на асфальте, желающих стать участников абхазских традиционных играх было в избытке. Около ста детей с нетерпением ждали своей очереди испытать свои силы и ловкость в "ахылпахас", "амба" и "ачыфты". Правила во всех них разные, но везде фигурирует палка. Это неотъемлемый "атрибут" абхазских игр. Как рассказал куратор национальных игр Адгур Гунба, в эти состязания, как правило, играют дети о восьми до 16 лет, но взрослые также могут принять в них участие. Покрытие должно быть из травы, так как во время состязаний не редки падения.

"Если взять в пример "ахылпахас", по правилам, площадка должна быть разделена на лицевые линии – по 15 шагов с одной стороны и двадцать с другой. Между линиями ставят палку, на которой весит шапка. Игроки должны по команде подбежать к палке и схватить шапку. Если один из участников не успел прийти первым, он догоняет второго игрока и касается его плеча. В случае соблюдения этих требований, один балл отдается команде победителя. Затем команды меняются местами", - объяснил тонкости абхазских развлечений Гунба.

Гунба с сожалением отметил, что проведение таких игр раз в год не способствуют развитию такого вида спорта в стране. На его взгляд, для сохранения и популяризации абхазских национальных игр нужно проводить чемпионаты между школами, районами или же включить в образовательную программу по физической культуре.

Одним из самых эмоциональных и шустрых оказался двенадцатилетний Дамей Отырба, который завоевал для своей команды несколько очков и сломанная рука в гипсе ему в этом не помешала.

"Я не знаю, как называется эта игра, но она интересная и веселая", - вкратце оценил привлекательность "ахылпахас" Дамей.

Всемирный Абхазо-абазинский конгресс подготовил для участников "урока апсуара" и победителей национальных игр подарки, а также разные "вкусности" для всех желающих.

Закончился день праздничным концертом с песнями, танцами и аниматорами. Изначально планировали провести его на сцене в центре города, но прогноз погоды обещал ближе к вечеру дождь и событие решили перенести в Дом культуры.