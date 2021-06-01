В Абхазии зафиксировали один летальный исход и 29 случаев COVID-19

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 244 человек в Абхазии, COVID-19 диагностирован у 29 из них, в Гудаутском ковидном госпитале скончался пациент 66 лет, сообщил Оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 31 человек, у всех из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 6, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов.