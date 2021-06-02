МЧС Абхазии: поиски российского туриста волонтерами не принесли результата

Группа из девяти человек, разделившись на две части, отправилась на поиски пропавшего туриста 30 мая. Первая группа волонтеров завершила поиски 31 мая, вторая - 1 июня.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Поиски российского туриста Владимира Ульянова волонтерскими группами не принесли результата, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

"Они отрабатывали высокогорную лесную зону, в особо тяжелые места не заходили, так как они волонтеры, а не профессионалы, поэтому в ледниковую альпийскую зону они не пошли, и мы им не рекомендовали", - рассказали в спасательном ведомстве.

Для безопасности волонтеров их сопровождал сотрудник поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии. Сейчас группа завершила поиски и уже не будет принимать участия в поисковых операциях, отметили в пресс-службе министерства.

Екатеринбуржец Владимир Ульянов приехал в Абхазию в составе группы туристов из России и вышел на туристический маршрут в высокогорье 3 мая. Поход должен был закончиться 10 мая, но 12 мая в МЧС республики поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке. Как рассказала инструктора группы Гилева, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал Ульянов.

Друзья и родственники Ульянова объявили сбор средств и поиск волонтеров для продолжения розыска мужчины, после того как 22 мая МЧС Абхазии завершило пешую поисково-спасательную операцию. Спасатели МЧС вместе с инструктором Анной Гилевой дошли до предполагаемого пункта нахождения российского туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а также отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью. Но найти туриста не удалось.

28 мая МЧС Абхазии возобновило поиски пропавшего в горах Абхазии российского туриста Владимира Ульянова, который вместе с группой туристов совершал поход в горах Абхазии. Спасатели совершают облет района на вертолете, сотрудники пожарно-спасательной части села Псху ведут поиски в пределах одного из возможных маршрутов движения.