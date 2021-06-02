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Часть Гудауты остается без света более 12 часов из-за грозы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (402)
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Как уточнили в справочной службе "Черноморэнерго", подача электроэнергии в части Гудауты была приостановлена примерно в 22:00 вторника 1 июня.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Центральная часть Гудауты и Гагрское шоссе остались без электроэнергии из-за грозы, рассказал Sputnik директор Гудаутского филиала "Черноморэнерго" Ахра Гагулия.

"Вчера была гроза. Буквально полчаса назад мы нашли причину того, почему не включался основной городской фидер – молния попала в опору одного из трансформаторов, выгорел кабель, и произошло замыкание. Мы нашли это место, и сейчас там ведутся ремонтные работы. Думаю, в течение ближайшего часа свет там будет", - отметил Гагулия.

Без электроэнергии из-за удара молнии также остались жители Гагрского шоссе. Место поломки пока не обнаружено, но специалисты занимаются поиском проблемного участка, уточнил Гагулия.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (402)

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