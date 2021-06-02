На асфальтирование пяти улиц в Гудауте выделят более 30 миллионов рублей в рамках Инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Пять улиц отремонтируют в Гудауте до конца года по Инвестпрограмме, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор "Дорожно-строительного комбината" Георгий Меладзе.

"У нас подписан контракт с Управлением капитального строительства по комплексной программе на 2021 год о ремонте пяти улиц в Гудауте – улица Эйская площадью 3,5 тысячи квадратных метров, Лакоба площадью 7 тысяч квадратных метров, улица Харазия – около 8,7 тысячи квадратных метров, улица Чачба – порядка 7 тысяч квадратных метров и улица Гобечия площадью примерно 9 тысяч квадратных метров", - уточнил Меладзе.

Он добавил, что на всех этих улицах будет новый асфальт. К подготовительным работам уже приступили на улице Чачба от центра города и на улице Гобечия, которая ведет к Гудаутской районной больнице.

На весь этот объем работ по "Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии 2019-2022 годов" будет выделено более 30 миллионов рублей.

Меладзе также рассказал, что продолжается ремонт дороги в селе Ачандара площадью около 20 тысяч квадратных метров. Работы начались в конце 2020 года, и завершить их планируют до конца лета. Сметная стоимость проекта 18 миллионов рублей.