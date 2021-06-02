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Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции начался в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (53)
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Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Абхазии 11 мая, прививку делают российским препаратом "Спутник V".

СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции начался в Сухуме, сказала в эфире радио Sputnik начальник Управления здравоохранения по Сухуму Ирма Воуба.

© Sputnik / Бадри Есиава
Укол Спутником: как проходит вакцинация от коронавируса в Гудауте

"Прошел 21 день с момента, как были привиты первые пациенты в столичной поликлинике №1, сегодня им делают второй укол. Параллельно проводится первичная вакцинация. Изначально люди осторожно подходили к вопросу вакцинации, но затем они стали получать все больше информации, поэтому сегодня большое количество людей, которые хотят привиться, очень большое. У нас заполнены списки до 7 июля, темпы вакцинации хорошие", - подчеркнула она.

Со дня начала вакцинации от COVID-19 в Сухуме привили более тысячи пациентов, отметила Воуба.

"Санитарно-эпидемиологическая служба отмечает, что людям, которые не болели коронавирусом, необязательно сдавать анализ крови на определение антител", - сказала доктор.

Ирма Воуба рассказала, что было несколько случаев, когда людям делали прививки, после выяснялось, что они заражены коронавирусом. Даже в таком случае укол не представляет опасности для пациента, напротив, вакцина позволит смягчить течение болезни, говорит специалист. 

Люди, уже переболевшие COVID-19, могут сделать прививку спустя шесть месяцев после выздоровления, подчеркнула Воуба. По ее прогнозам, если динамика будет такой же высокой, то вакцинирование населения столицы первой партией вакцины завершится в течение двух месяцев.

На совещании 28 мая медики рассказали премьер-министру Александру Анкваб о том, что в Абхазии зарегистрировано шесть случаев заражения "британским" штаммом коронавируса. На той же встрече премьер-министр не исключил, что вакцинация в республике может стать обязательной.

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (53)

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