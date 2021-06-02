19:54 02 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.50
  • EUR89.69
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
117 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/09/1032186642.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210602/1032547171/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-chetverg-3-iyunya.html

Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием области повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. В четверг 3 июня в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2 - 3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сладкие страсти: конкурс кондитеров в Сухуме
Прибытие подводного крейсера "Казань" в пункт базирования на Северном флоте
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться