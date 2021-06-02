Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 июня

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. В четверг 3 июня в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2 - 3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.