Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием области повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. В четверг 3 июня в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2 - 3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.