Перебои в подаче воды связаны с ремонтом водопровода диаметром 300 миллиметров по Кодорскому шоссе, в районе поворота на АГУ.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды в четверг 3 июня, сообщает столичная администрация на своей странице в Facebook.

Воды не будет с 00:00 до 18:00 в связи ремонтом водопровода по Кодорскому шоссе в следующих районах города: Кодорское шоссе, улица Акиртава, Турбаза, часть улиц Комсомольское шоссе и братьев Зантария (Батумская).

Сухумский "Водоканал" приносит извинения за временные неудобства.