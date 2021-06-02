16:45 02 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.50
  • EUR89.69
Поиск

Часть Сухума останется без подачи питьевой воды в четверг 3 июня

© CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/19/1032085483.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210602/1032547212/Chast-Sukhuma-ostanetsya-bez-podachi-pitevoy-vody-v-chetverg-3-iyunya.html

Перебои в подаче воды связаны с ремонтом водопровода диаметром 300 миллиметров по Кодорскому шоссе, в районе поворота на АГУ.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды в четверг 3 июня, сообщает столичная администрация на своей странице в Facebook.

Воды не будет с 00:00 до 18:00 в связи ремонтом водопровода по Кодорскому шоссе в следующих районах города: Кодорское шоссе, улица Акиртава, Турбаза, часть улиц Комсомольское шоссе и братьев Зантария (Батумская).

Сухумский "Водоканал" приносит извинения за временные неудобства.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сладкие страсти: конкурс кондитеров в Сухуме
Прибытие подводного крейсера "Казань" в пункт базирования на Северном флоте
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться