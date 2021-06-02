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Гулрыпшский суд не изменил меру пресечения для Ахрика Авидзба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Уголовное дело в отношении Ахры Авидзба (18)
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Бывший помощник президента Абхазии, командир бригады "Пятнашка" Ахрик Авидзба и его соратники обвиняются в незаконном хранении оружия группой лиц по предварительному сговору.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Гулрыпшский суд не удовлетворил повторное ходатайство Ахрика Авидзба и стороны защиты об изменении меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей.

12 мая судья Гулрыпшского суда Игорь Агумаа уже не удовлетворил аналогичное ходатайство.

© Sputnik / Асмат Цвижба
Отпечатки и "дежурный" понятой: суд продолжил рассмотрение дела Авидзба

Гулрыпшский районный суд продолжил рассмотрение дела Ахрика Авидзба и его соратников в среду 2 июня. На шестом заседании по плану должны были быть допрошены еще трое свидетелей обвинения, но по различным причинам в суд они не явились, поэтому Генеральная прокуратура ходатайствовала об исследовании письменных и вещественных доказательств по делу. Суд ходатайство удовлетворил.

Более трех с половиной часов гособвинение озвучивало материалы по делу, в том числе были прочитаны показания двух понятых, которые в суд не явились. Недопрошенным остался лишь один свидетель – сотрудник СГБ, который находится в командировке.

После оглашения доказательств Ахрик Авидзба вновь обратился к суду с ходатайством об изменении меры пресечения, аргументируя это тем, что практически все свидетели уже допрошены, и оказать на них давление он более не сможет.

Следующее заседание состоится 9 июня.

Экс-помощник президента Абхазии, командир бригады "Пятнашка" и герой ДНР Ахра Авидзба и его охранники были задержаны 4 марта. Они обвиняются в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

Темы:
Уголовное дело в отношении Ахры Авидзба (18)

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