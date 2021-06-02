Коронавирус диагностирован еще у 25 жителей Абхазии

За все время эпидемии в Абхазии выявлено 15385 случаев коронавируса, 234 человека скончались.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 203 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 25 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 32 человека, у 31 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, семь из которых в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ – шесть, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15385. Зарегистрировано 234 летальных случая. Выздоровели 14772 человека.