Абхазо-российская программа определит иммунный статус жителей Абхазии по COVID

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. С 7 июня по всей республике стартует совместная абхазо-российская программа по определению иммунного статуса граждан Абхазии, сказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева. Об этом сообщает Минздрав республики.

"По всей стране будет отобрано три тысячи проб на антитела, эти анализы будут бесплатными для населения, результаты будут сообщены по мере выполнения анализов, думаю, что в течение недели после взятия анализов", - подчеркнула она.

Проведение такого исследования позволит понять, у какого количества людей в Абхазии в крови выработались антитела к коронавирусу, говорит специалист.

"Мероприятие будет проводиться по всем районам нашей страны. Тем, кто получил первую прививку нежелательно делать анализ, так как он не даст истинного результата. А вот кто болел коронавирусной инфекцией, кто считает что болел, но не сдавал анализы, и те, кто не болел, могут обратиться, и у них будет взята кровь. Само производство анализа будет происходить на базе Республиканской бак-лаборатории", - сказала Алла Беляева.

Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ Абхазии Алиса Матуа в свою очередь заметила, что для того, чтобы в стране была благополучная эпидемиологическая ситуация, необходимо активно прививаться.

"Часть населения уже переболела и уже имеет иммунитет против COVID-19, если другая часть будет активно прививаться, то мы рассчитываем, что в недалеком будущем получим цифру, к которой нужно стремиться – это 70% населения с иммунитетом", - заявила она.

Вирусолог Матуа подчеркнула, что вакцинация "Спутником V" эффективна и против "британского" штамма, который выявился в Абхазии. Главный санврач Беляева сказала, что все шесть случаев были завозными, и спрогнозировала, что в республику попадет и "индийский" штамм, так на границе с Россией сняты ограничения на перемещение граждан, и перемещения все-таки существуют на границе с Грузией. Медики отметили, что мутации в целом ведут себя так же, как базовый вирус, и от них защищают те же меры профилактики.

На совещании 28 мая медики рассказали премьер-министру Александру Анкваб о том, что в Абхазии зарегистрировано шесть случаев заражения "британским" штаммом коронавируса. На той же встрече премьер-министр не исключил, что вакцинация в республике может стать обязательной.