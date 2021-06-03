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Абхазо-российская программа определит иммунный статус жителей Абхазии по COVID

© Foto / РФПИ и Центр имени Гамалеи
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1328)
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Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Абхазии 11 мая, прививку делают российским препаратом "Спутник V".

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. С 7 июня по всей республике стартует совместная абхазо-российская программа по определению иммунного статуса граждан Абхазии, сказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева. Об этом сообщает Минздрав республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции начался в Сухуме

"По всей стране будет отобрано три тысячи проб на антитела, эти анализы будут бесплатными для населения, результаты будут сообщены по мере выполнения анализов, думаю, что в течение недели после взятия анализов", - подчеркнула она.

Проведение такого исследования позволит понять, у какого количества людей в Абхазии в крови выработались антитела к коронавирусу, говорит специалист.

"Мероприятие будет проводиться по всем районам нашей страны. Тем, кто получил первую прививку нежелательно делать анализ, так как он не даст истинного результата. А вот кто болел коронавирусной инфекцией, кто считает что болел, но не сдавал анализы, и те, кто не болел, могут обратиться, и у них будет взята кровь. Само производство анализа будет происходить на базе Республиканской бак-лаборатории", - сказала Алла Беляева.

Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ Абхазии Алиса Матуа в свою очередь заметила, что для того, чтобы в стране была благополучная эпидемиологическая ситуация, необходимо активно прививаться.

"Часть населения уже переболела и уже имеет иммунитет против COVID-19, если другая часть будет активно прививаться, то мы рассчитываем, что в недалеком будущем получим цифру, к которой нужно стремиться – это 70% населения с иммунитетом", - заявила она.

Вирусолог Матуа подчеркнула, что вакцинация "Спутником V" эффективна и против "британского" штамма, который выявился в Абхазии. Главный санврач Беляева сказала, что все шесть случаев были завозными, и спрогнозировала, что в республику попадет и "индийский" штамм, так на границе с Россией сняты ограничения на перемещение граждан, и перемещения все-таки существуют на границе с Грузией. Медики отметили, что мутации в целом ведут себя так же, как базовый вирус, и от них защищают те же меры профилактики.

На совещании 28 мая медики рассказали премьер-министру Александру Анкваб о том, что в Абхазии зарегистрировано шесть случаев заражения "британским" штаммом коронавируса. На той же встрече премьер-министр не исключил, что вакцинация в республике может стать обязательной.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1328)

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