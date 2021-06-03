Российские военнослужащие в Абхазии проведут более 100 учений за лето

Российские военнослужащие в Абхазии приступили к летнему периоду обучения, все тренировки и учения будут происходить в полевых условиях.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии проведут более 100 тактических, командно-штабных учений и тренировок за лето, сообщает пресс-служба ЮВО.

Большая часть учений будет проходить в горных условиях и в ночное время, отмечается в сообщении. Каждый военнослужащий мотострелкового подразделения базы проведет в полевых условиях в общем за весь учебный период более 2,5 месяца.

Многие занятия по физподготовке будут проводиться на учебно-тренировочном комплексе площадью более 750 квадратных метров на береговой линии военной базы акватории Черного моря. Здесь военнослужащие ЮВО освоят навыки военно-прикладного плавания, в том числе в военной форме одежды с оружием. Одновременно на УТК могут заниматься до 100 человек.

Основные усилия в период летнего обучения будут направлены на применение сил беспилотной летательной авиации и борьбе с авиационными дронами.

Всего в учебном процессе летнего периода будет задействовано около тысячи единиц военной техники.