Новая группа российских волонтеров с хорошей экипировкой приступила к поискам Ульянова

Первая группа волонтеров из России вместе с абхазскими спасателями завершила поисковую операцию в горах Абхазии два дня назад, но поиски не принесли результата.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Новая группа российских волонтеров из семи человек присоединилась к поискам пропавшего в горах Абхазии туриста Владимира Ульянова, сообщает МЧС республики.

Волонтеры из России прибыли накануне в Абхазию и обратились в МЧС с намерением подключиться к поискам пропавшего. С учетом сложности и протяженности маршрута из общего числа обратившихся были отобраны семь волонтеров с соответствующей подготовкой, экипировкой и средствами связи, отмечается в сообщении спасательного ведомства.

Составив поименный список волонтеров, их разбили на две группы, в каждую из которых включили еще и по два сотрудника поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии.

Утром 3 июня одна из групп направилась по маршруту вдоль реки Верхняя Гумиста, другая – вверх по реке Келасур.

Как говорят абхазские спасатели, в отличие от прежних волонтерских групп, данная группа экипирована основательно, имеет в своем распоряжении современные спутниковые телефоны, навигаторы и внутреннюю рацию.

Группы планируют заново отработать весь маршрут, на котором пропал Ульянов, включая высокогорье и альпийскую зону. Возвращение поисковых групп запланировано на 10 июня.

Несколькими днями ранее первая группа волонтеров из России совместно с абхазскими спасателями уже провела поисковую операцию. Группа из девяти человек, разделившись на две части, отправилась на поиски пропавшего туриста 30 мая. Первая группа волонтеров завершила поиски 31 мая, вторая - 1 июня. Поиски не принесли результата.

Екатеринбуржец Владимир Ульянов приехал в Абхазию в составе группы туристов из России и вышел на туристический маршрут в высокогорье 3 мая. Поход должен был закончиться 10 мая, но 12 мая в МЧС республики поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке. Как рассказала инструктора группы Гилева, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал Ульянов.

Третью неделю МЧС Абхазии проводит поиски пропавшего пешими отрядами, мониторит территорию с вертолета, к поискам были подключены и спасатели пожарной части высокогорного абхазского села Псху.