Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной периферии северо-западного антициклона.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. В пятницу 4 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 2 -3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-90%.