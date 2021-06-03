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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (110)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной периферии северо-западного антициклона.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. В пятницу 4 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С,  днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 2 -3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-90%.

                           

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (110)

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