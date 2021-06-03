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В Сухуме прошли учения МЧС по тушению пожара в гостинице и спасению постояльцев

© Foto / МСЧ РА
В Абхазии
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К учениям привлекли личный состав поисково-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района и восемь единиц спецтехники.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Сухумские пожарные и спасатели провели учения по тушению пожара в гостинице и эвакуации постояльцев, сообщается на сайте МЧС Абхазии. 

Учения прошли на территории столичной гостиницы "Интер-Сухум". По легенде, пожар возник на седьмом этаже гостиницы, создав угрозу жизни постояльцев. Людей необходимо было эвакуировать, а затем ликвидировать возгорание.

Были отработаны навыки по координации действий пожарных и спасателей при ликвидации пожара в пределах санаторного или курортного объекта, расположенного в городской черте, эвакуации пострадавших и оказания им первой медицинской помощи.

  • Пожарно - технические учения МЧС
    © Foto / МСЧ РА
  • Пожарно - технические учения МЧС
    © Foto / МСЧ РА
  • Пожарно - технические учения МЧС
    © Foto / МСЧ РА
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© Foto / МСЧ РА
Пожарно - технические учения МЧС

К учениям привлекли личный состав поисково-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района, всего 60 человек, и восемь единиц спецтехники.

По оценке министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квициния, учения прошли на достойном уровне, пожарные и спасатели справились с поставленными перед ними задачами.

 

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