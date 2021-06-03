В Гудаутском ковидном госпитале скончалась пациентка с коронавирусом

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигает 15408. Число летальных случаев выросло до 235.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции проверили 173 жителей Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 23 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

Оперштаб сообщает также о том, что в Гудаутской ЦРБ 1 июня скончалась пациентка 1949 года рождения.

Сейчас в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 29 человек, у всех диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, семь из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ – шесть, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов.