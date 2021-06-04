Военные из Абхазии приняли участие в форуме по разминированию в Москве

Международная конференция по гуманитарному разминированию проходила в Москве в парке Минобороны России "Патриот".

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Военнослужащие Министерства обороны Абхазии приняли участие в четвертой Международной конференции по гуманитарному разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам. Об этом сообщил Sputnik пресс-секретарь ведомства Роланд Джоджуа.

Представители стран делились теоретическим опытом обезвреживания взрывных предметов на заседаниях. На форуме обсуждались проблемы снижения угрозы для мирного населения, повышения профессионального уровня саперов.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны, тема разминирования актуальна и для Абхазии. Работы ведутся весь послевоенный период, и когда они будут завершены, никто точно сказать не может. Однако о полном разминировании пока говорить не приходится.

"Почти 14 тысяч мин и более 100 тысяч авиабомб и маленьких снарядов ликвидированы в Абхазии за послевоенный период. Однако еще есть много работы", - сказал представитель делегации, начальник инженерной службы Министерства обороны Абхазии Аркадий Карапетян.

На форуме военные смогли увидеть новую специализированную технику.

"Военная техника в наше время быстро развивается. Актуальная сегодня техника уже завтра может считаться устаревшей. Такие конференции должны проводиться для того, чтобы быть осведомленными в вопросе развития военной техники", - отметил Карапетян.

Военным из Абхазии удалось наладить контакты и общение с коллегами из Бразилии, Индии и Сирии. Абхазские военные убеждены, что результатом обмена информацией и имеющимся опытом станут сотни спасенных жизней.

Делегация из Абхазии впервые приняла участие в этом форуме.

Международная конференция по гуманитарному разминированию проводится в четвертый раз в подмосковном парке Министерства обороны России "Патриот". В этом году на конференцию прибыли делегации из 24 стран, представители международных и неправительственных организаций.