Налоговые органы Абхазии отчитались о работе за пять месяцев 2021 года

В Кабмине Абхазии 3 июня прошло совещание премьер-министра Александра Анкваб с руководством Министерства по налогам и сборам республики и его региональных подразделений.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Налоговые органы Абхазии отчитались премьер-министру о результатах работы за пять месяцев 2021 года, сообщает Кабмин.

Совещание прошло с участием вице-премьера, министра финансов Владимира Делба.

Как рассказал министр по налогам и сборам Джансух Нанба, поступление налоговых платежей в бюджет Абхазии за пять месяцев 2021 года перевыполнило план на 18,6%: налогов поступило на сумму 1 миллиард 25,6 миллиона рублей при плане в почти 865 миллионов. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 120,7%.

При этом плановые показатели поступления налоговых платежей превысили в столице и во всех районах республики, кроме Очамчырского, где недобрали налогов и сборов почти на 30%.

Сухум – при плане 550,2 млн. руб. поступило 592,4 млн. руб.

Гагрский район – при плане 113,7 млн. руб. поступило 179,9 млн. руб.

Гудаутский район – при плане 47,1 млн. руб. поступило 64,1 млн. руб.

Сухумский район – при плане 44 млн. руб. поступило 86,3 млн. руб.

Гулрыпшский район – при плане 18,2 млн. руб. поступило 30,4 млн. руб.

Очамчырский район - при плане 69 млн. руб. поступило 48 млн. руб.

Ткуарчалский район – при плане 7,7 млн. руб. поступило 8,4 млн. руб.

Галский район – при плане 14,9 млн. руб. поступило 16,2 млн. руб.

Александр Анкваб посчитал недостаточными объемы сборов, в особенности в Гагрском районе и Сухуме. Отмечается, что премьер потребовал от региональных инспекций и центрального аппарата министерства улучшить работу по выявлению субъектов экономической деятельности, не состоящих на налоговом учете.

Министр по налогам и сборам Джансух Нанба отметил, что необходимо внедрять в работу налоговых органов информационные технологии для качественного улучшения показателей. Премьер-министр также подчеркнул важность использования передового опыта в сфере налоговой политики и в этом вопросе тесного сотрудничества с российскими партнерами. Он призвал ускорить переход системы в цифровое пространство для минимизации личного контакта налоговых работников с субъектами бизнеса.