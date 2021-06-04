19:01 04 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.27
  • EUR88.75
Поиск

Налоговые органы Абхазии отчитались о работе за пять месяцев 2021 года

© Foto / кабинет министров Республики Абхазия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
92 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/04/1032557678.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210604/1032557898/Nalogovye-organy-Abkhazii-otchitalis-o-rabote-za-pyat-mesyatsev-2021-goda.html

В Кабмине Абхазии 3 июня прошло совещание премьер-министра Александра Анкваб с руководством Министерства по налогам и сборам республики и его региональных подразделений.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Налоговые органы Абхазии отчитались премьер-министру о результатах работы за пять месяцев 2021 года, сообщает Кабмин.

© Foto / Кабинет Министров РА
Делба рассказал о ситуации с поступлением налогов в бюджет Абхазии в 2021 году

Совещание прошло с участием вице-премьера, министра финансов Владимира Делба.

Как рассказал министр по налогам и сборам Джансух Нанба, поступление налоговых платежей в бюджет Абхазии за пять месяцев 2021 года перевыполнило план на 18,6%: налогов поступило на сумму 1 миллиард 25,6 миллиона рублей при плане в почти 865 миллионов.  Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 120,7%.

При этом плановые показатели поступления налоговых платежей превысили в столице и во всех районах республики, кроме Очамчырского, где недобрали налогов и сборов почти на 30%.

  • Сухум – при плане 550,2 млн. руб. поступило 592,4 млн. руб.
  • Гагрский район – при плане 113,7 млн. руб. поступило 179,9 млн. руб.
  • Гудаутский район – при плане 47,1 млн. руб. поступило 64,1 млн. руб.
  • Сухумский район – при плане 44 млн. руб. поступило 86,3 млн. руб.
  • Гулрыпшский район – при плане 18,2 млн. руб. поступило 30,4 млн. руб.
  • Очамчырский район - при плане 69 млн. руб. поступило 48 млн. руб.
  • Ткуарчалский район – при плане 7,7 млн. руб. поступило 8,4 млн. руб.
  • Галский район – при плане 14,9 млн. руб. поступило 16,2 млн. руб.

Александр Анкваб посчитал недостаточными объемы сборов, в особенности в Гагрском районе и Сухуме. Отмечается, что премьер потребовал от региональных инспекций и центрального аппарата министерства улучшить работу по выявлению субъектов экономической деятельности, не состоящих на налоговом учете.

Министр по налогам и сборам Джансух Нанба отметил, что необходимо внедрять в работу налоговых органов информационные технологии для качественного улучшения показателей. Премьер-министр также подчеркнул важность использования передового опыта в сфере налоговой политики и в этом вопросе тесного сотрудничества с российскими партнерами. Он призвал ускорить переход системы в цифровое пространство для минимизации личного контакта налоговых работников с субъектами бизнеса.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сладкие страсти: конкурс кондитеров в Сухуме
На заводе под Москвой разгорелся крупный пожар
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться