19:01 04 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.27
  • EUR88.75
Поиск

Более двух тысяч человек сделали прививку от COVID-19 в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (56)
8302
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/12/1032440675.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210604/1032559269/Bolee-dvukh-tysyach-chelovek-sdelali-privivku-ot-COVID-19-v-Abkhazii.html

За все время пандемии коронавируса в Абхазии выявлено более 15 тысяч случаев заражения, по словам медиков, для того чтобы выработался коллективный иммунитет, не менее 70% населения должно иметь антитела к вирусу.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Абхазии сделали 2076 человек, сообщает Минздрав республики.

При этом 79 человек уже провакцинированы вторым компонентом "Спутник V", отмечается в сообщении. Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции начался в Сухуме 2 июня. В столице на сегодня открыты три пункта вакцинации

Прививку от коронавируса делают российским препаратом "Спутник V", кампания началась 11 мая.

Первая партия вакцины в количестве 6500 доз была доставлена в Абхазию 30 апреля.

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (56)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сладкие страсти: конкурс кондитеров в Сухуме
На заводе под Москвой разгорелся крупный пожар
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться