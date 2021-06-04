Более двух тысяч человек сделали прививку от COVID-19 в Абхазии

За все время пандемии коронавируса в Абхазии выявлено более 15 тысяч случаев заражения, по словам медиков, для того чтобы выработался коллективный иммунитет, не менее 70% населения должно иметь антитела к вирусу.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Абхазии сделали 2076 человек, сообщает Минздрав республики.

При этом 79 человек уже провакцинированы вторым компонентом "Спутник V", отмечается в сообщении. Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции начался в Сухуме 2 июня. В столице на сегодня открыты три пункта вакцинации.

Прививку от коронавируса делают российским препаратом "Спутник V", кампания началась 11 мая.

Первая партия вакцины в количестве 6500 доз была доставлена в Абхазию 30 апреля.