Прогноз погоды в Абхазии на выходые 5 и 6 июня

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. В выходные дни 5 и 6 июня в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу ночью и утром местами небольшой дождь, туман, в воскресенье преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду
Температура воздуха ночью от + 10 до +15°С, днем от +19 до +24°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90 %.