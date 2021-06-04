Прогноз погоды в Абхазии на выходые 5 и 6 июня

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. В выходные дни 5 и 6 июня в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу ночью и утром местами небольшой дождь, туман, в воскресенье преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду

Температура воздуха ночью от + 10 до +15°С, днем от +19 до +24°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-90 %.