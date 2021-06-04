В Сухумской инфекционной больнице умер пациент с коронавирусом

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 15445, 236 человек скончались.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. В Сухумской инфекционной больнице 3 июня скончался пациент 94 лет, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 150 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 37 из них, отмечается в сообщении.

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В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 35 человек, у 25 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, семь человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ – шесть, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15445 человек. Выздоровели 14854 человек, 236 скончались.