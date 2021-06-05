Госинпекция маломерных судов расчистила пляжи в нескольких районах Абхазии

Купальный сезон в Абхазии официально начался в субботу 5 июня. Перед началом сезона Государственная инспекция маломерных судов Абхазии ежегодно расчищает пляжи и морское дно в районах.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Государственная инспекция маломерных судов Абхазии расчистила пляжи и морское дно в Гагрском и Гудаутском районах, Пицунде, Сухуме и Тамыше, рассказал в интервью радио Sputnik начальник инспекции Тенгиз Сабуа.

Он отметил, что сотрудникам госинспекции предстоит очистить морское дно на пляжах в Гулрыпшском и Очамчырском районах и поселке Цандрипш, но, так как из-за плохой погоды морская вода мутная, то сейчас водолазы не могут продолжать работы.

Для очищения морского дна от мусора, водолазы отдаляются от берега примерно на 20 метров. По словам Сабуа, дно очищают от опасных деталей, которые могут поранить человека, а мелкий мусор выносится на берег зачастую сам с волнами.

«В прошлом году даже вытаскивали двигатели от автомобилей, были и такие крупные детали, которые не вытащишь руками и приносили взрывчатку, взрывали в море», - рассказал он.

Госинспекция по маломерным судам работает в Абхазии с 2014 года, в ней работают четыре водолаза. Руководство планирует нанять еще двоих, но, по словам Сабуа, желающих работать мало.

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