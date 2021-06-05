Коронавирус диагностирован у 18 человек в Абхазии за прошедшие сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 15463. Зарегистрировано 236 летальных случаев. Выздоровели 14876 человек.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 144 человека в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 18 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 35 человек, у 28 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.

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В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 11, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов.

По данным Минздрава Абхазии от 4 июня, прививку от COVID-19 в Абхазии сделали 2076 человек, 79 человек уже вакцинировались вторым компонентом "Спутник V".