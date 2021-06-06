Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 июня

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. В понедельник 7 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, возможен туман с моросью, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80%.