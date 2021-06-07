Спасатели МЧС Абхазии продолжили поиски упавшей в реку туристки

Российская туристка Дарья Манасова упала с моста в реку Гега в воскресенье 6 июня. Ее унесло течением.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии продолжили поиски пропавшей жительницы Татарстана Дарьи Манасовой с утра 7 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

В поисковой операции задействованы около 30 человек личного состава МЧС совместно с сотрудниками Рицинского национального реликтового парка.

Поиски туристки в районе реки Гега © Foto / МЧС Абхазии

Поиски туристки в районе реки Гега © Foto / МЧС Абхазии

Поиски туристки в районе реки Гега © Foto / МЧС Абхазии

Поиски туристки в районе реки Гега © Foto / МЧС Абхазии 1 / 4 © Foto / МЧС Абхазии Поиски туристки в районе реки Гега

Сигнал о несчастном случае поступил на пульт дежурного спасательного ведомства в 18:35 6 июня. Как рассказывали очевидцы, девушка упала в реку с моста, на котором отсутствовали оградительные перила.

В экстренном порядке на место происшествия, в Бзыбское ущелье, были направлены спасательные подразделения, которые тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков.

Однако поиск туристки не дал никаких результатов: из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное.