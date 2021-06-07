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Стихи от посла и школьные спектакли: в Абхазии отметили день рождения Пушкина

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Русский поэт, драматург и прозаик, основоположник современного русского литературного языка Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года. В Абхазии ежегодно отмечают день рождения поэта праздничными мероприятиями.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в Абхазии в понедельник 7 июня.

Учащиеся Сухумской городской школы №2 имени Пушкина с утра возложили цветы к памятнику писателю, ученики столичной школы №3 прочитали у мемориала стихи.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил присутствующих за то, что они уделяют значение сохранению русского языка и отметил, что при этом очень важно изучать родной абхазский язык. Посол зачитал восьмистишие Пушкина и подарил школе имени поэта книги, посвященные его творчеству.

"Произведения писателя остаются актуальными и сегодня. И еще раз спасибо молодому поколению, что вы не забываете русский язык", - сказал он.

  • День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в Абхазии

Поэт Владимир Зантария отметил, что в абхазской литературе имя Пушкина высечено "золотыми буквами", его произведения были переведены на абхазский язык Багратом Шинкуба, Владимиром Цвинариа, Мушни Ласуриа. Он также зачитал публике стихотворение "Цветок" в переводе на абхазский.

После официальной части мероприятия в Сухумской второй школе ученики первого и пятого класса подготовили спектакли по отрывкам из произведения "Сказка о попе и о работнике его Балде" и пьесы "Моцарт и Сальери".

Российские поэт и прозаик Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года. В 2010 году ООН был учрежден День русского языка, который отмечается также в день рождения поэта.В 2022 году исполнится 80 лет со дня присвоения Сухумской школе №2 имени Александра Пушкина. Руководство школы отметило, что к этой дате планируются масштабные мероприятия.

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