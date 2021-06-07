Прогноз погоды в Абхазии на неделю

Всю неделю синоптики прогнозируют устойчивую погоду в Абхазии. Территория окажется между восточной периферией северо-западного антициклона и переднего сектора циклона.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Погода в течение недели в Абхазии ожидается устойчивая. Переменная облачность, преимущественно без осадков, однако из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха к концу недели местами возможны осадки, об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2 - 7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +21°С до 26°С.

Температура морской воды +19°С.

Волнение на море слабое и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.