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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (113)
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Sputnik Абхазия
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Всю неделю синоптики прогнозируют устойчивую погоду в Абхазии. Территория окажется между восточной периферией северо-западного антициклона и переднего сектора циклона.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Погода в течение недели в Абхазии ожидается устойчивая. Переменная облачность, преимущественно без осадков, однако из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха к концу недели местами возможны осадки, об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное. 

Ветер умеренный, 2 - 7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +21°С до 26°С.

Температура морской воды +19°С. 

Волнение на море слабое и значительное, 1-2 балла. 

Относительная влажность воздуха 60-80%.                                    

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (113)

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