Посольство России в Абхазии опубликовало график работы консульства 14 июня

С понедельника 7 июня сотрудники консульского отдела будут принимать анкеты на оформление биометрических паспортов и выдавать готовые паспорта с 9:00 до 17:00.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии будет закрыт 14 июня в связи с празднованием Дня России, об этом сообщается на официальной странице Посольства в Facebook.

День России - государственный праздник Российской Федерации, который отмечается 12 июня.

Отмечается, что с 7 июня прием анкет на оформление биометрических паспортов и выдача готовых биометрических паспортов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, в пятницу до 16:00, с перерывом на обед - 13:00-14:00.

Ранее Посольство опубликовало график приема анкет на оформление российских пятилетних загранпаспортов в июне.

График приема граждан, записанных на подачу анкет с 28 апреля и позже, будет опубликован в конце июня.

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