Посольство России в Абхазии опубликовало график работы консульства 14 июня

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии будет закрыт 14 июня в связи с празднованием Дня России, об этом сообщается на официальной странице Посольства в Facebook.
День России - государственный праздник Российской Федерации, который отмечается 12 июня.
Отмечается, что с 7 июня прием анкет на оформление биометрических паспортов и выдача готовых биометрических паспортов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, в пятницу до 16:00, с перерывом на обед - 13:00-14:00.
Ранее Посольство опубликовало график приема анкет на оформление российских пятилетних загранпаспортов в июне.
График приема граждан, записанных на подачу анкет с 28 апреля и позже, будет опубликован в конце июня.
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Опубликован июньский график приема анкет на российские загранпаспорта