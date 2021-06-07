Установлены имена 12 уроженцев Абхазии, которым не вручили ордена Славы

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Персональные данные 12 уроженцев Абхазии, участников Великой Отечественной войны, которые значатся как не получившие свои заслуженные боевые награды – ордена Славы II и III степеней, выявлены заместителем директора Музея Боевой Славы, военным историком Николаем Медвенским. Об этом сообщается на официальной странице музея в Facebook.

Государственный музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба опубликовал фамилии фронтовиков и краткие сведения о них, а также объявил о начале поиска ближайших родственников:

Николай Шаханович Адлейба, 1924 года рождения

Георгий Александрович Ачба, 1916 года рождения

Григорий Васильевич Бебия, 1915 года рождения

Джота Басиатович Бжания, 1923 года рождения

Тач Гважалович Габуния, 1913 года рождения

Георгий Антонович Гобечия, 1905 года рождения

Роман Дзукович Гогия, 1906 года рождения

Петр Нестерович Гогуа, 1922 года рождения

Борис Нестерович Дзадзамия, 1923 года рождения

Шамиль Шарифович Жиба, 1918 года рождения

Михаил Романович Зухба(ев), 1920 года рождения

Герат (Мераб? Мурат?) Котович (Кутович?) Кардава, 1910 года рождения

Отмечается, что родственники участников Великой Отечественной войны при наличии соответствующих документов имеют право получить удостоверение к награде (орденскую книжку), а в случае, если ветеран жив – и саму награду.

С 2015 года Министерство обороны России при участии "Российской газеты" и телеканала "Россия 24" работает над формированием поименной базы неврученных наград, чтобы семьи фронтовиков могли получить информацию о подвигах и боевом пути своих родных и близких.

База данных "Звезды Победы" содержит подтвержденные сведения о 65 843 орденах и медалях, которые не были вручены участникам войны.