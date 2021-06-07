Установлены имена 12 уроженцев Абхазии, которым не вручили ордена Славы

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Персональные данные 12 уроженцев Абхазии, участников Великой Отечественной войны, которые значатся как не получившие свои заслуженные боевые награды – ордена Славы II и III степеней, выявлены заместителем директора Музея Боевой Славы, военным историком Николаем Медвенским. Об этом сообщается на официальной странице музея в Facebook.
Государственный музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба опубликовал фамилии фронтовиков и краткие сведения о них, а также объявил о начале поиска ближайших родственников:
- Николай Шаханович Адлейба, 1924 года рождения
- Георгий Александрович Ачба, 1916 года рождения
- Григорий Васильевич Бебия, 1915 года рождения
- Джота Басиатович Бжания, 1923 года рождения
- Тач Гважалович Габуния, 1913 года рождения
- Георгий Антонович Гобечия, 1905 года рождения
- Роман Дзукович Гогия, 1906 года рождения
- Петр Нестерович Гогуа, 1922 года рождения
- Борис Нестерович Дзадзамия, 1923 года рождения
- Шамиль Шарифович Жиба, 1918 года рождения
- Михаил Романович Зухба(ев), 1920 года рождения
- Герат (Мераб? Мурат?) Котович (Кутович?) Кардава, 1910 года рождения
Отмечается, что родственники участников Великой Отечественной войны при наличии соответствующих документов имеют право получить удостоверение к награде (орденскую книжку), а в случае, если ветеран жив – и саму награду.
С 2015 года Министерство обороны России при участии "Российской газеты" и телеканала "Россия 24" работает над формированием поименной базы неврученных наград, чтобы семьи фронтовиков могли получить информацию о подвигах и боевом пути своих родных и близких.
База данных "Звезды Победы" содержит подтвержденные сведения о 65 843 орденах и медалях, которые не были вручены участникам войны.