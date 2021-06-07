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Установлены имена 12 уроженцев Абхазии, которым не вручили ордена Славы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Именная общедоступная база неврученных наград участникам Великой Отечественной войны "Звезды Победы" формируется с 2015 года.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Персональные данные 12 уроженцев Абхазии, участников Великой Отечественной войны, которые значатся как не получившие свои заслуженные боевые награды – ордена Славы II и III степеней, выявлены заместителем директора Музея Боевой Славы, военным историком Николаем Медвенским. Об этом сообщается на официальной странице музея в Facebook.

Государственный музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба опубликовал фамилии фронтовиков и краткие сведения о них, а также объявил о начале поиска ближайших родственников:

  • Николай Шаханович Адлейба, 1924 года рождения
  • Георгий Александрович Ачба, 1916 года рождения
  • Григорий Васильевич Бебия, 1915 года рождения
  • Джота Басиатович Бжания, 1923 года рождения
  • Тач Гважалович Габуния, 1913 года рождения
  • Георгий Антонович Гобечия, 1905 года рождения
  • Роман Дзукович Гогия, 1906 года рождения
  • Петр Нестерович Гогуа, 1922 года рождения
  • Борис Нестерович Дзадзамия, 1923 года рождения
  • Шамиль Шарифович Жиба, 1918 года рождения
  • Михаил Романович Зухба(ев), 1920 года рождения
  • Герат (Мераб? Мурат?) Котович (Кутович?) Кардава, 1910 года рождения

Отмечается, что родственники участников Великой Отечественной войны при наличии соответствующих документов имеют право получить удостоверение к награде (орденскую книжку), а в случае, если ветеран жив – и саму награду.

С 2015 года Министерство обороны России при участии "Российской газеты" и телеканала "Россия 24" работает над формированием поименной базы неврученных наград, чтобы семьи фронтовиков могли получить информацию о подвигах и боевом пути своих родных и близких.

База данных "Звезды Победы" содержит подтвержденные сведения о 65 843 орденах и медалях, которые не были вручены участникам войны.

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