Назначен исполняющий обязанности главы Пицунды

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Исполняющим обязанности главы администрации города Пицунда назначен Руслан Хунцария, соответствующий указ подписал президент Абхазии Аслан Бжания.

Хунцария сменил на посту Алхаса Шамба, исполнявшего обязанности главы города с декабря 2019 года.

Руслан Хунцария родился 23 мая 1989 года в селе Лдзаа Гагрского района. В 2005 году окончил школу №1 им. М.Д. Гочуа в селе Лдзаа. В 2005 году поступил в НОУ среднего профессионального образования "Академический колледж" Сочи по специальности "Право и организация социального обеспечения", окончил в 2008 году.

В 2013 году поступил в Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова в Москве по специальности "Право и организация социального обеспечения", окончил в 2016 году. Со 2 марта 2015 года - заместитель главы администрации села Лдзаа. С 31 мая 2017 года - глава администрации села Лдзаа.