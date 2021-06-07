Абхазским автовладельцам упростили правила въезда в Россию

Ранее временный ввоз на территорию России автотранспортных средств физическими лицами для личного пользования ограничивался сроком на один месяц.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Гражданам Абхазии предоставили право использовать учетные карточки транспортного средства в качестве пассажирской таможенной декларации при перемещении авто для личного пользования через российско-абхазскую границу, сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии.

Отмечается, что учетная карточка оформляется на МАПП Адлер.

Согласно новому порядку, гражданин Абхазии может ввезти в Россию автотранспортное средство, зарегистрированное на территории республики, без уплаты платежей и налогов на период одного календарного года. При этом частота перемещения транспорта через границу физическими лицами для личного пользования в период одного календарного года не ограничена.

Использование учетных карточек должно значительно ускорить прохождение таможенных формальностей на пропускном пункте "Адлер".

В ведомстве отметили, что ранее временный ввоз на территорию России автотранспортных средств физическими лицами для личного пользования ограничивался сроком на один месяц.

В пресс-службе ГТК также сообщили, что Абхазский таможенный пост (специализированный) может подтверждать нахождение на территории республики транспортных средств для личного пользования, временно ввезенных на территорию России и числящихся невывезенными, для последующего снятия их с контроля.

Таким образом гражданин Абхазии, который выехал в Россию с заявлением таможенной процедуры временного ввоза и не завершивший процедуру на момент въезда в Абхазию может подтвердить нахождение автотранспортного средства на территории республики и снять его с контроля в Абхазском таможенном посту.

Пост расположен по адресу: поселок Гулрыпш, улица Ботаническая, дом 37.

Условия использования учетной карточки транспортного средства были обсуждены в ходе первого заседания российско-абхазской рабочей группы по таможенному сотрудничеству 15 апреля 2021 года. По итогам было принято соответствующее распоряжение ФТС России.