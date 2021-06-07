Еще 42 новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 15505 человек. Зарегистрировано 236 летальных случаев. Выздоровели 14901 человек.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 42 человек из 234 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 29 человек, у 28 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 14, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов.