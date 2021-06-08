Ссылка в "рай": как русский купец Николай Игумнов абхазское село поднял

Корреспонденты Sputnik Абхазия побывали в селе Алахадзы Гагрского района и выяснили, какой вклад в развитие этого села внес русский опальный купец Николай Игумнов, сосланный туда Николаем II.

О том, почему из особняка в Москве русский купец Николай Игумнов прямиком попал в Абхазию, что о нем говорят местные жители и гласят легенды, каким образом он стал символом расцвета села Алахадзы и как потомки нашли его могилу, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Всего в нескольких километрах от республиканской трассы, слева от дороги, ведущей в Пицунду, стоят кирпичные колонны. Не заметить их сложно. Они бросаются в глаза на фоне домов и ландшафта, но далеко не всем известно, откуда они там взялись.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ворота, дорога от которых вела к усадьбе Николая Игумнова.

В начале XX века в абхазское село Алахадзы Николай II сослал русского купца Николая Игумнова. Предприимчивый человек не растерялся и на чужбине. Обустроился на широкую ногу. Именно через эти колонны вела дорога к усадьбе Игумнова: особняку с собственным озером и богатым садом. Сейчас эти земли арендует компания, занимающаяся выращиванием винограда и производством напитков.

Идти по "следам" купца нам помогали местные жители и сотрудники сельской администрации, которым пришлось сделать немало звонков для того, чтобы выяснить, где искать наследие Игумнова.

© Foto / сultural heritage Николай Васильевич Игумнов

Потомок абхазского князя, советского революционера Александра Инал-ипа Руслан Инал-ипа рассказал, что кирпичи, из которых были построены эти колонны, сделаны на заводе его предка в селе Лдзаа. Некоторые образцы этого материала с инициалами сына князя хранятся у него дома.

Дальше наш путь лежал в цитрусовый совхоз, где когда-то проживал Игумнов с семьей, но нужны были более точные ориентиры. Направила нас пенсионерка Светлана, которая в небольшой папке хранит все, что ей удалось найти в интернете и, как утверждает, лично знакома с потомками Игумнова. Они часто, по ее словам, приезжают к ней в гости на летний отдых.

- Хорошим человеком был Игумнов. Хорошо себя вел? - в шутку спросил я у Светланы.

- Хорошим. Это мы плохие, - с лукавой ухмылкой ответила она

Спокойная беспокойная жизнь

О некоторых приключениях Николая Игумнова в Абхазии мы узнали чуть позже от другого местного жителя Тариэла Отырба, поблизости с домом которого находится первая в Алахадзы теплица. Конечно же, она была построена тем самым купцом.

По тем временам передовое строение – парник купца не временная конструкция, а основательная, из бетона. Его длина – около 25 метров, а ширина – восемь метров. Над входом сохранилась дата строительства – 1904 год. От стеклянной крыши почти ничего не осталось. Через пробоины тянутся к солнцу глицинии и небольшие деревца.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парник, построенный купцом Игумновым в 1904 году.

Находится она на частной территории и соседствует с металлическими теплицами попроще - советского периода. Визуально их связывает только прямоугольная форма.

По рассказу Отырба, этот вековой давности парник относится к типу голландских рассадников, при его строительстве использовали сварочный аппарат, что в начале ХХ века было большой редкостью. Выращивали там рассаду, овощи, герань. Игумнова очень уважали здесь, но жизнь купца в Алахадзы не была безоблачной. Его не раз грабили, в дом заходили воры. Однажды даже похитили племянника и требовали выкуп.

"Племянник его, когда был в заточении и привязан к кровати, написал свои инициалы на стене в доме, где его держали. После того как похитители получили выкуп, его отпустили", - поведал он.

Всего в 150 метрах от теплицы расположен бывший дом Игумнова. Вернее то, что от него осталось после пожара, произошедшего незадолго до начала войны в Абхазии. Двухэтажное здание без крыши, окон и дверей огорожено высоким забором из профнастила. Кирпично-блочное здание, в котором за десятилетия выросли деревья и растения, соседствует с Домом культуры поселка, фонтаном и водонапорной башней. По словам жителей Алахадзы, этот объект в чьей-то частной собственности.

Водонапорная башня © Sputnik / Томас Тхайцук

Дом купца Игумнова в селе Алахадзы © Sputnik / Томас Тхайцук

Дом культуры села Алахадзы © Sputnik / Томас Тхайцук

Село Алахадзы © Sputnik / Томас Тхайцук

Село Алахадзы © Sputnik / Томас Тхайцук

Село Алахадзы © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 6 © Sputnik / Томас Тхайцук Водонапорная башня

Они уверены, что этот объект обладает историческим значением и не теряют надежды, что найдется человек, который отреставрирует этот дом, и он станет местной достопримечательностью.

Роковой бал и городские легенды

Российский потомственный купец Николай Игумнов был одним из богатейших людей в царской России конца XIX века и входил в первую гильдию. Владел текстильным предприятием в Ярославле и золотыми приисками в Сибири, унаследованными от дяди. Игумнов любил роскошь, пафос, гламурные вечеринки, но не забывал о меценатстве – жертвовал деньги школам, приютам и церквям.

Жизнь складывалась превосходно. Бизнес шел успешно, деньги текли рекой, амурные дела тоже до определенного периода его радовали. В конце девятнадцатого столетия купец решил удивить московский бомонд и приобрел по улице Большая Якиманка деревянный дом. В считавшемся в ту пору непрестижным районе Москвы он возвел новый особняк из голландского кирпича, с башнями и арками, стилизованный под традиционные царские палаты времен Ивана Грозного.

© Foto / сultural heritage Дом Николая Васильевича Игумнова в Москве

Местная элита, мягко говоря, не оценила архитектурную фантазию Игумнова и высмеивала проект, жестко критиковала за отсутствие вкуса. Купец переживал из-за того, как многие восприняли его детище, которое по сей день окутано жуткими мифами и слухами.

По одной из версий, Игумнов обвинил зодчего в неудачном проекте и отказался выплатить оставшуюся часть денег за работу. Подрядчик разорился и покончил жизнь самоубийством. Так гласит городская легенда.

Согласно другой истории, тот особняк Игумнов построил для своей любовницы, танцовщицы Варвары, и он частенько к ней захаживал. В один из таких дней купец застал содержанку с посторонним мужчиной и в порыве гнева ее убил, а тело замуровал в стене. Кстати, сейчас в этом доме расположено посольство Франции. Поговаривают, что с тех пор в коридорах особняка можно встретить призрак Варвары, но это не точно.

© Sputnik / Валерий Мельников "Дом Игумнова" - резиденция французского посла в Москве.

Пожалуй, самое правдоподобное из известных событий, произошедших в особняке, выпало на 1901 год, когда купец решил изменить мнение элиты о себе и устроил роскошный прием. Для того чтобы наверняка добиться своей цели, он рассыпал на полу золотые монеты с изображением царя, и во время веселья гости плясали на них. Информация о неслыханной дерзости купца дошла до государя. Николая II возмутила выходка Игумнова, и он сослал его в глухую провинцию у моря - в абхазское село Алахадзы. Современные жители до сих пор считают для себя это удачным стечением обстоятельств.

Село ведь не всегда было таким, каким его знают сейчас. Местность была болотистой, кишела малярийными комарами и змеями. Многие в положении Игумнова могли опустить руки и доживать свои дни, надеясь на царское помилование, но только не предприимчивый купец. В бесперспективной, на первый взгляд, территории он увидел богатый потенциал и принялся за дело.

Ссылка не повод для уныния

Директор армянской школы села Алахадзы, историк Жора Агазян рассказал, как Николай Игумнов поднимал абхазскую "целину". Сначала он приобрел несколько сотен десятин земельных угодий и осушил их, в том числе с помощью специально высаженных кипарисов и эвкалиптов.

Вскоре купец открыл в селе рыболовецкое предприятие и нанял на работу людей, для которых построил по тем стандартам комфортабельное жилье. Заработал консервный завод, предприятие "Абхазский бамбук", в Алахадзы также доставили скот из Ярославля. Между прочим, некоторые мандариновые сады русского купца дожили до наших дней.

"Игумнов не жалел денег и вкладывал в это место большие средства. Он разбил здесь фруктовые сады и был первым, кто начал выращивать мандарины, фейхоа, посадил камфорные деревья и производил эфирные масла. Он также был первопроходцем в выращивании киви, манго, табака и тунга. Есть факты, которые подтверждают, что он даже привез на баржах с Кубани чернозем", - перечисляет достижения купца Агазян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Село Алахадзы

Историк уточнил, что в тот период в Алахадзы проживало мало людей, так как оно практически опустело после насильственного переселения народа Абхазии в Турцию во время махаджирства. Новое же пристанище на рубеже веков искали армяне, но уже гонимые из родных поселений турками. Многие из них обосновались в Алахадзы. Игумнову это было на руку, так как у армян был большой опыт в ведении сельского хозяйства, и, в частности, они были хорошо знакомы с выращиванием табака. Купец нанимал их на работу.

Благодарность потомков

После революции 1917 года и установления советской власти в Абхазии Николай Игумнов добровольно передал все свои владения новым властям. Отказался переезжать во Францию вслед за семьей и устроился простым агрономом в совхоз имени III Интернационала.

По информации Тариэла Отырба, в последние годы жизни купец болел, и за ним ухаживали соседи. Николай Игумнов умер в 1924 году и был похоронен на местном кладбище.

Пять лет назад на могиле Николая Игумнова вместо старого железного креста появился новенький надгробный камень с его портретом. На граните высечено "Светлая память о вас навсегда останется в наших сердцах. От благодарных потомков".

Привела могилу в порядок одна из потомков купца Валентина Игумнова. Она живет в Пятигорске и около 20 лет назад случайно увидела в журнале статью о доме купца Николая Игумнова в Москве. До этого дня ей ничего не было известно о предке.

© Sputnik / Томас Тхайцук Место захоронения купца Валентина Игумнова

"Мои предки никогда об этом не говорили. Единственное, бабушка всегда говорила, что нам не нужны мраморные дворцы, главное всем быть здоровыми. Спустя время я поняла, что она имела в виду дом Николая на Большой Якиманке, который ему навредил. Можно сказать, это было уроком для всей нашей фамилии", - поделилась она.

Пенсионерка рассказала, что ее бабушка вышла замуж за Григория Игумнова из Тамбовской области – потомка опального купца, но ей доподлинно неизвестно, кем он приходился Николаю Игумнову. Она знает, что бабушка попала в богатую семью, у которой был свой кирпичный завод, и она ни дня в жизни не работала. Венчались они в 1910 году с разрешения церкви, так как деду Валентины на тот момент было всего 16 лет, а бабушка была на два года старше. После революции их раскулачили, и семье долгие годы пришлось скитаться по стране.

В 2016 году Валентина увидела телефильм о Николае Игумнове "Абхазская сказка", из которого узнала, где похоронен ее предок, и вместе с детьми приехала в Алахадзы.

"Мы приехали туда, нашли это место и спустя год установили памятник и ограду. В тот день шел ливень, и словно сама природа плакала о нем. Фотографию Николая Васильевича я нашла в интернете. Кстати говоря, младшая сестра мамы была очень похожа на Николая – такие же тонкие губы, прямой нос, брови", - вспоминала она.

Игумнова уверена, что царь был несправедлив к ее предку, но при этом она считает, что ссылка в Абхазию, скорее всего, спасла ему жизнь, так как революционеры расправились со многими богатыми людьми в России.

Валентина подчеркнула, что весь род Игумновых трудолюбивый, как и их предок. Сама пенсионерка до 73 лет проработала медиком в Пятигорске, и, призналась, что замечала за матерью предпринимательскую хватку. Один из сыновей Валентины, считает она, пошел по стопам купца - работает в торговле, по образованию экономист.