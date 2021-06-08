Минздрав Абхазии назвал пункты для сдачи анализа на антитела к COVID-19

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Совместная абхазо-российская программа по определению иммунного статуса граждан началась в республике 7 июня, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.
Как отмечает пресс-служба ведомства, граждане могут сдать анализ на антитела к коронавирусу в следующих пунктах:
- районная поликлиника по улице Абазинская в Сухуме,
- филиал городской поликлиники №3 в Синопе,
- Детская поликлиника - детям в возрасте от 1 года до 15 лет,
- центральные районные больницы в Галском, Очамчырском, Ткуарчалском и Гулрыпшском районах,
- пробы на антитела отбираются в центральных районных больницах,
- санитарно-эпидемиологическая служба в Гагрском районе,
- в Гудаутском районе действует мобильная бригада.
Исследование иммунного статуса граждан поможет определить среднее количество людей в Абхазии, в крови которых есть антитела к COVID-19. По всей Абхазии будет отобрано три тысячи проб на антитела.
Отмечается, что анализы будут бесплатными для населения.
Читайте также:
-
В Сухуме открыли третий пункт вакцинации от коронавирусной инфекции