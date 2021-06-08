Минздрав Абхазии назвал пункты для сдачи анализа на антитела к COVID-19

Кампания по вакцинации населения Абхазии российским препаратом "Спутник V" началась 11 мая. Всего в республику было доставлено 6500 доз.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Совместная абхазо-российская программа по определению иммунного статуса граждан началась в республике 7 июня, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Как отмечает пресс-служба ведомства, граждане могут сдать анализ на антитела к коронавирусу в следующих пунктах:

районная поликлиника по улице Абазинская в Сухуме,

филиал городской поликлиники №3 в Синопе,

Детская поликлиника - детям в возрасте от 1 года до 15 лет,

центральные районные больницы в Галском, Очамчырском, Ткуарчалском и Гулрыпшском районах,

пробы на антитела отбираются в центральных районных больницах,

санитарно-эпидемиологическая служба в Гагрском районе,

в Гудаутском районе действует мобильная бригада.

Исследование иммунного статуса граждан поможет определить среднее количество людей в Абхазии, в крови которых есть антитела к COVID-19. По всей Абхазии будет отобрано три тысячи проб на антитела.

Отмечается, что анализы будут бесплатными для населения.

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