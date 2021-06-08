Ограждения установят у моста, с которого упала туристка в реку Гега

В Бзыбском ущелье вторые сутки продолжаются поиски жительницы Татарстана Дарьи Манасовой, которая 6 июня упала с моста в реку Гега.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Руководство Рицинского национального парка огородит мост, с которого в реку Гега упала российская туристка, рассказал на радио Sputnik Абхазия директор парка Адамыр Багателия.

"Произошла трагедия, у нас погиб человек. Если рассуждать логически, то в Бзыбском ущелье нет безопасных мест, но у того моста не было рядом остановок, везде течет река. Опасно даже вставать над течением. В связи с этим невозможно огородить все, но теперь уже мы этот мост, конечно, загородим", - отметил он.

Багателия добавил, что мост над рекой Гега долгие годы не использовался. Раньше по нему проезжали грузовики, на которых вывозили лес. Рядом с ним находится другой – относительно новый мост, и именно он эксплуатируется.

По мнению директора парка, предупреждающие знаки особо не влияют на соблюдения мер безопасности среди туристов. В пример он привел случаи, когда в поисках удачного ракурса для снимков гости отодвигают оградительные сетки на смотровой площадке "Прощай, Родина", которая расположена на высоте нескольких сотен метров над пропастью.

"В местах скопления людей дежурят наши инспекторы, но на том мосту люди не останавливаются и не собираются. Там стоят указатели направления к основному мосту", - уточнил он.

Багателия подчеркнул, что невозможно перекрыть всю протяженность участка вдоль рек на территории Рицинского парка, но эти меры будут приняты в особо опасных местах, и где это можно сделать.

Вторые сутки в Бзыбском ущелье продолжаются поиски жительницы Татарстана Дарьи Манасовой, которая 6 июня упала с моста в реку Гега.

Сигнал о несчастном случае поступил на пульт дежурного спасательного ведомства в 18:35 6 июня. Как рассказывали очевидцы, девушка упала в реку с моста, на котором отсутствовали оградительные перила.

Поисками девушки занимаются спасатели ведомства вместе с сотрудниками Рицинского национального реликтового парка. Они продолжают тщательный осмотр русла рек Гега и Бзыбь. Однако высокий уровень и бурное течение рек не позволяют обследовать их дно.

В понедельник 7 июня спасатели провели облет территории на вертолете.

Во вторник 8 июня в Абхазию прибыли мать, тетя и двоюродная сестра девушки. Родственники направились к месту происшествия, с ними работают психологи МЧС.