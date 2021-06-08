Спасти старину: как помочь архитектурным памятникам Сухума

Проект "Сухумский модерн", призванный привлечь внимание к памятникам историко-архитектурного наследия столицы, стартует 10 июня. О том, кто создал этот проект, какие мероприятия планируются провести в рамках него, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Первым событием проекта "Сухумский модерн" станет выставка, посвященная архитектуре эпохи модерна в Сухуме. Мероприятие пройдет на бывшей даче Вильгельмины Дундер, сейчас это дом Союза писателей Абхазии.

Бадрак Авидзба, Sputnik

На даче Вельгельмины Дундер

В столице Абхазии немало памятников архитектуры, которые находятся не в лучшем состоянии, один из них – бывшая дача Вельгельмины Дундер, именно здесь молодые архитекторы Сабина Агрба и Лана Чхинджерия решили начать проект "Сухумский модерн" с тем, чтобы привлечь внимание к подобным зданиям.

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Девушки уже два года работают в департаменте охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии, они отмечают, что с течением времени старинные сооружения, представляющие культурную ценность, приходят в негодность.

Оказавшись на месте, можно было увидеть, что в здании и вокруг него совсем недавно проходили работы, вокруг стоял запах свежескошенной травы и большие пакеты с мусором. Так, организаторы совместно с волонтерами готовятся к выставке в рамках проекта "Сухумский модерн".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сухумский модерн (@akua_modern)

Внутри здания шли последние приготовления, в нескольких комнатах выставят старые и современные фотографии сухумских зданий, построенных в стиле модерн. Беседа с организаторами проекта проходила на крыше здания, откуда открывается красивый вид на Сухум.

"Наш проект направлен на то, чтобы каждый человек обратил внимание на плачевную ситуацию с архитектурными памятниками, и, может быть, люди захотят изменить это, либо не навредить зданию, либо как-то помочь. Это можно сделать и физически, например, здесь мы вместе с волонтерами убирали мусор. Безусловно, здания требуют реставрации, у некоторых из них степень изношенности даже больше, чем здесь, в доме Вельгельмины Дундер", - отметила Сабина Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Молодые архитекторы Сабина Агрба и Лана Чхинджерия

Изначально планировалось провести выставку в особняке Георгия Чачба, но он находится в аварийном состоянии, и, несмотря на то, что живущие в доме две семьи были за то, чтобы провести там выставку, организаторы решили поберечь здание.

Рассказывая о здании, где пройдет выставка, Лана Агрба отметила, что оно было построено в 1898 году Вельгельминой Дундер, затем оно было продано в 1909 году неким Баскаковым.

"В разные периоды советской власти здесь был и Дом пионеров. Здесь изначально был разбит очень красивый парк. Старые фотографии, которые мы будем демонстрировать, расскажут о здании и о парке, который был здесь", - подчеркнула Агрба.

В своей книге "Старый Сухум" ученый Анзор Агумаа пишет, что в в 1921 году здание было муниципализировано. С 1960-х по 1991 год там располагался Дворец пионеров и школьников. А с 1993 года по сегодняшний день в здании находится Союз писателей Абхазии и Литературный фонд.

Чтобы пройти к зданию, посетитель заходит в кованные металлические ворота и попадает в сад. Отсюда по уютной аллее из туи можно пройти к овальной двухмаршевой лестнице, которая ведет к самому зданию.

Дача Вельгельмины Дундер © Sputnik / Томас Тхайцук

Дача Вельгельмины Дундер © Sputnik / Томас Тхайцук

Дача Вельгельмины Дундер © Sputnik / Томас Тхайцук

Дача Вельгельмины Дундер © Sputnik / Томас Тхайцук

Дача Вельгельмины Дундер © Sputnik / Томас Тхайцук

Дача Вельгельмины Дундер © Sputnik / Томас Тхайцук

Дача Вельгельмины Дундер © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 7 © Sputnik / Томас Тхайцук Дача Вельгельмины Дундер

"Двух- и трехэтажное здание поднято над уровнем земли на высоту около метра, в здании имеется подвал. Выполнено здание в смешанном архитектурном стиле, здесь есть элементы неоклассицизма и рационалистического модерна. От модерна архитектор взял асимметрию плана, причудливую башню и эркер. А от неоклассицизма переняты декоративные элементы отделки, ордерные колонны", - отмечает Анзор Агумаа.

Несмотря на то, что многие детали здания приходят в негодность, рушится отделка, оно выгладит величественно и красиво.

Что будет на выставке и как готовились

Проект "Сухумский модерн" осуществляется при поддержке благотворительного фонда "Амшра", администрации Сухума, которая предоставила контейнеры для уборки мусора, помогала в расчистке территории.

"Мы хотим сказать большое спасибо Союзу писателей, который предоставил нам здание на две недели, в течение которых здесь будут проходить все наши мероприятия и сама выставка. Мы хотим, чтобы, придя на выставку, люди прониклись атмосферой той эпохи конца XIX начала ХХ века", - сказала Сабина Агрба.

Основная экспозиция выставки - это фотографии особняков в стиле модерн. Это как современные, так и старые фотографии из архива Анзора Агумаа.

"Также будут фотографии отдельных предметов интерьеров, фасадов зданий, кроме того, будут экспонаты, архитектурные детали, например, кирпичи с клеймами, изразцы, метлахская плитка, марсельская черепица", - сообщила она.

В рамках проекта "Сухумский модерн" в бывшем здании Вельгельмины Дундер будут проходить творческие вечера, отметила организатор Лана Чхинджерия.

"Я думаю, нашим посетителям будет интересно побывать как на выставке, так и на этих вечерах тоже. Это будут поэтические вечера, мы берем ту эпоху, начало XX века, молодые поэты будут читать стихотворения того времени. Также будут показы кинофильмов, это документальное и художественное кино, которые пронизаны модерном. Если это художественное кино, то там будут интерьеры в стиле модерн, либо костюмы того времени", - заметила Чхинджерия.

Она подчеркнула, что проект "Сухумский модерн" будет продолжаться и в дальнейшем, а также добавила, что они планируют проводить расчистки в домах, которые представляют архитектурную ценность.