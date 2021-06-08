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Минпросвещения Абхазии объяснило решение об отмене выпускных балов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Министр просвещения Абхазии Инал Габлия в интервью Абхазскому телевидению сообщил о том, что в республике будут отменены городские выпускные балы.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Решение об отмене городских выпускных балов было принято Министерством просвещения Абхазии совместно с Министерством здравоохранения и Правительством республики, чтобы не допустить вспышки заболевания коронавируса среди выпускников школ, рассказал в интервью радио Sputnik пресс-секретарь Министерства просвещения и языковой политики Аслан Кутелия.

Выпускной бал
© Sputnik / Томас Тхайцук
Минпросвещения: в Абхазии не будут проводиться городские выпускные балы

"У выпускников впереди вступительные экзамены, у абитуриентов, которые поступают в Россию, будут требовать справки о том, что они не ковид-положительные. Да, проводятся массовые мероприятия, свадьбы, но давайте подумаем о наших выпускниках. Достаточно того, чтобы один зараженный был в массе и под угрозой будет их поступление, которого они так долго ждали. Надеемся, что люди нас поймут", - сказал он.

Кутелия подчеркнул, что отмена городских балов не означает отмену последнего звонка и церемонии вручения аттестатов, которые пройдут по плану.

Ранее Министерство просвещения сообщало, что до 1 июля будут завершены все выпускные экзамены в школах, 3 июля будут вручены аттестаты.

Кутелия уточнил, что до 1 июля будут завершены все письменные экзамены, а руководство районных отделов образования должно выбрать дату также до 1 июля для проведения устного экзамена.

По словам пресс-секретаря, при необходимости выпускники смогут сдать экзамены раньше в индивидуальном порядке, для этого им нужно будет предоставить справку о том, что в вузах, куда они планируют поступать, вступительные экзамены начнутся раньше даты окончания выпускных экзаменов.

 

 

Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (162)

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