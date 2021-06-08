Диагноз коронавирус подтвержден еще у 44 человек в Абхазии

В Абхазии
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 15549 человек. Зарегистрировано 236 летальных случаев. Выздоровели 14947 человек.
СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 44 человек из 286 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, у 29 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 14, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов.
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Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии