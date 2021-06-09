Торгпред России в Абхазии: запрет на экспорт нужен для ценового баланса

В 2020 году объем товарооборота между Россией и Абхазией составил 19 миллиардов 700 миллионов рублей. Это, по данным торгового представителя России в Абхазии Владимира Некрасова, на полтора миллиарда больше, чем в 2019 году.

О расширении возможностей для экспорта в Россию абхазских товаров, ценах на продовольствие и экономических отношениях между Абхазией и Россией в интервью радио Sputnik рассказал торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов. Беседу вела Наала Мукба.

Sputnik

– Местным производителям сложно выйти на российский рынок. Чаще всего эти проблемы связаны с тем, что для потребностей крупных компаний у абхазских производителей не хватает мощности производства. Крупные российские фирмы заинтересованы работать с теми, кто может обеспечить поставки больших партий. Как помочь абхазским производителям выйти на российский рынок, предпринимаются ли какие-то совместные меры абхазской и российской сторонами?

– Мы живем в условиях свободного рынка и свободной конкуренции и в последнее время замечаем, что идет специализация деятельности в бизнесе, каждый занимается своим делом. Изменился потребитель, структура потребления и характер продаж, то есть ритейл стал другим. Рынки в России постепенно закрываются, и вся торговля переходит в торговые сети, а торговые сети не пустят мелкого производителя, им это не интересно.

В торговую сеть может попасть тот, кто работает "в белую", то есть оформляет все документы, перечисляет деньги через банк, готов ждать некоторое время платеж за поставленный товар, вместе с тем, даст покупателю торгово-закупочной компании хороший объем, стандарт качества. Конечно, не каждый готов выдержать такие условия, поэтому страны, которые работают с Россией перестали работать в одиночку, они консолидируют свою деятельность, создают союзы.

К примеру, если мы возьмем производство лука в Узбекистане, они объединили свои мощности, консолидировали свой груз, так как только при таких условиях они могут обеспечить возможность выхода на российский рынок, на крупные торговые закупочные базы, выйти в торговые сети России, я думаю, что Абхазия тоже к этому придет.

На сегодняшний день другого пути нет. Если вести небольшие партии товара, то издержка на эту партию будут значительные, и товар будет не конкурентоспособным, особенно на рынке России. Поэтому сегодня мне видится, что выход следующий – это объединение, консолидация усилий, объединение товарных партий, снижение издержек на транзакции в том числе на перемещение через таможенную границу и выход на торговые сети. Сети готовы потреблять, если вы даете качество и готовы на отсрочку платежа.

– Что касается импортной продукции, большая часть продовольственных товаров завозится в Абхазию из России, и на некоторые категории цены значительно возросли, например, на свеклу, подсолнечное масло. Также сейчас действует ограничение на экспорт гречихи. Чем вызвано такое повышение цен и что будет предприниматься, чтобы как-то стабилизировать эти цены?

– Мы живем в условиях глобальной мировой торговли, и, к сожалению, в этих условиях в мире существуют торговые войны. Эти войны зачастую за рынки сбыта и заграничные ресурсы. Российская Федерация, которая является членом Всемирной торговой организации, безусловно, придерживается принципов ВТО и выступает за свободную торговлю, свободную конкуренцию. При этом Россия вынуждена в некоторых случаях принимать не рыночные механизмы для защиты внутреннего рынка, чтобы удержать цены на жизненно важные товары, которые необходимы для потребителя. Причины подорожания товаров либо введение запретов на вывоз одинаковые.

Вот, допустим, гречиха, да, на самом деле Российская Федерация ввела временный запрет на экспорт гречихи, причем не только за пределы стран ЕАЭС. Это связано с тем, что значительно вырос экспорт гречихи за пределы России, если мы будем разбираться в этом, то понимаем, что заложники торговых войн. Основным потребителем гречихи являются Китай и страны Юго-Восточной Азии. До начало торговой войны между Китаем и Австралией, основным поставщиком в Китай и страны Юго-Восточной Азии была Австралия, но после того, как между Китаем и Австралией произошел конфликт, Китай отказался от поставки данного вида продукции из Австралии и переориентировался на российский рынок.

В России количество производства гречихи возросло, значительно увеличился экспорт, то есть российский производитель стал экспортировать в Китай. Таким образом, нарушился баланс цены на внутреннем рынке, и для того, чтобы сохранить этот баланс, сохранить цены, Россия должна была вынуждена ввести запрет.

– Коснется ли этот запрет Абхазии?

– В данном случае, запрет касается и Республики Абхазия, но повторю, что он действует временно. Запрет был введен 5 июня и будет действовать до конца лета. Мы посмотрели аналитику, и в Абхазию всего в прошлом году было завезено 717 тонн гречихи и 301 тонна за пять месяцев текущего года. То есть объем потребления не такой большой.

Что касается других названных вами продуктов питания, то были введены экспортные пошлины по решению комиссии таможенного союза. Эти решения также носили временный характер, поэтому мы ожидаем, что в ближайшее время ситуация будет стабилизирована как в России, так и в Абхазии, цены на продукты питания будут снижены.

– Абхазские фирмы, которые занимаются продажей бензина, говорят о росте цен на нефтепродукты и невыгодности продажи с учетом существующих в Абхазии цен. Кроме того, были разговоры о том, что в России могут ограничить экспорт бензина. Поводом стал наблюдавшийся рост цен на топливо внутри Российской Федерации. Ваш прогноз относительно рынка топлива, стоит ли ждать здесь, в Абхазии, повышения цены на бензин?

– Действительно, правительство Российской Федерации поручало министерству энергетики подготовить проекты нормативных актов об установлении временного запрета на экспорт отдельных видов нефтепродуктов, в том числе речь шла о том, чтобы их внести в перечень наиболее важных товаров. Обычно летом увеличивается количество потребления нефтепродуктов, но пока этот вопрос находится на стадии рассмотрения, решения окончательного не принято.

Было принято решение несколько скорректировать структуру демпфера на нефтепродукты, и все надеются, что эта мера позволит увеличить объем компенсационных выплат нефтеперерабатывающим заводам. Российские чиновники рассчитывают, что в этом случае заводы смогут устанавливать отпускные цены, которые с одной стороны, обеспечат достаточную морженальность для розничного сегмента и при этом сохранят цены на заправочных станциях в пределах инфляции, существующей в России.

Но при этом вопрос не простой и здесь, в том числе мы оказываемся заложниками свободного рынка, мы все приветствуем свободный рынок. Цены на биржах показывают рост, соответственно, раз есть спрос, то увеличивается цена, и правительство России предпринимает меры для того, чтобы сохранить существующие цены для потребителей как минимум в пределах инфляции.

– Может ли цена на топливо стать ниже существующих сейчас в России?

– Цена определяется спросом предложений, а они формируются на биржах, поэтому все зависит от того, какой будет спрос на ГСМ и какие будут предприняты меры правительством России для стабилизации текущих цен на нефтепродукты. В данном случае приняты меры по корректировке, посмотрим, как сложится ситуация. Что касается Абхазии, то, во-первых, нужно иметь в виду, что между Россией и Абхазией существует соглашение о свободной торговле товарами. К этому соглашению имеется протокол, где определен перечень товаров, которые ввозятся в Абхазию беспошлинно.

По этим категориям устанавливаются соответствующие квоты, безусловно, объемы поставок в Абхазию связаны и с российским рынком. Повышение цен на российском рынке однозначно повлияет и на повышение цен на рынке Абхазии, но тем не менее мы не видим большой проблемы, что вдруг будет большой коллапс, потому что соглашение существует.

Если рост цен будет, то он будет соответствовать росту цены на ГСМ в Российской Федерации, а все это обусловлено именно рынком. Насколько цена повысится, будет зависеть от рынка, от его биржевой цены на ГСМ, в России она может быть скорректирована за счет мер, которые принимает правительство.

Предугадать насколько цены могут повыситься или понизиться - этот вопрос больше к узким специалистам по нефтяному рынку, я не готов ответить.