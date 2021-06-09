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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (116)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет в зоне влияния пониженного атмосферного давления.

СУХУМ, 9 июн - Sputnik. В четверг 10 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, во второй половине дня, местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 758 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С,  днем от +19°С до +24°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (116)

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