Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет в зоне влияния пониженного атмосферного давления.

СУХУМ, 9 июн - Sputnik. В четверг 10 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, во второй половине дня, местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 758 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +19°С до +24°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80%.