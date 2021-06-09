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Часть Сухума останется без воды 10 июня

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Ремонтные работы будут проводиться по улице Инал-ипа.

СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Несколько районов Сухума останутся без воды с 00:00 до 20:00 в четверг 10 июня. Об этом сообщает администрация столицы на своей странице в Facebook.

Подача питьевой воды будет прекращена в следующих районах города: Старый посёлок, Колос, вокзал, улица Адыгейская, ВИЭМ, Центральная часть города, рынок, Маяк.

Воду отключат в связи с ремонтом водопровода по улице Инал-ипа.

Сухумский "Водоканал" приносит извинения за временные неудобства.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.

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