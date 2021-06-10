Молодой "весельчак" и лидерство Гагры: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за май

По данным Министерства внутренних дел Абхазии сотрудники Госавтоинспекции составили 7481 протокол за различные нарушения ПДД в мае.

Всего за май инспекторы ГАИ Абхазии выписали 346 штрафов в отношении водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, что на 16 протоколов больше, чем в апреле. Также впервые в этом году попался несовершеннолетний нарушитель "навеселе".

© Sputnik / Леон Гуния Пьяная статистика за май

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Второй месяц подряд Гагра возглавляет нашу таблицу по количеству выписанных штрафов за езду в нетрезвом состоянии, но количество штрафов в этом районе страны растет в геометрической прогрессии. Если в апреле там было выявлено 67 водителей подшофе, то в мае их стало 103.

На второй строчке расположилась Гудаута с 83 штрафами за аналогичное правонарушение, а Сухум в этот раз "довольствуется" всего лишь третьей позицией, что в последнее время для столицы республики становится нормой.

© Sputnik / Леон Гуния Пьяная статистика за май

Вслед за ними идут Гулрыпшский, Очамчырский и Сухумский районы, которые общими "усилиями" принесли в нашу "копилку" чуть больше половины от всех протоколов, выписанных в Гагрском районе. По "традиции", замыкают наш список Ткуарчал и Гал, но уже в обратной последовательности, нежели в апреле.

В возрастной категории также есть небольшие изменения. Обладатели "золота" - водители старше 50 лет в мае уступили автолюбителям в возрасте от 30 до 35, которые в апреле занимали вторую строчку. "Бронза" в этот раз досталось тем, кому от 35 до 40 лет.

Обычно пустующий столбик с показателями количества несовершеннолетних подвыпивших нарушителей в мае заполнил семнадцатилетний парень из Гагры. Самому старшему нарушителю в прошлом месяце было 82 года, и он оказался на 12 лет старше апрельского возрастного рубежа.

Среди нетрезвой компании мужчин снова оказалась одна подвыпившая девушка в возрасте 34 лет – гостья из России. Помимо нее еще пять жителей соседнего государства подверглись штрафным санкциям за "пьянку" в Абхазии в мае.

© Sputnik / Леон Гуния Пьяная статистика за май

Наиболее спокойными днями в плане борьбы инспекторов с нетрезвыми водителями выпали на 8 и 18 числа мая, когда выписали по четыре протокола.

В два раза больше водителей стали невольными плательщиками штрафа в День Победы 9 мая. Максимум по количеству штрафов был зафиксирован 29 мая – 20 протоколов.