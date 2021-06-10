Издержки, возможности и причина: что думают об отмене выпускных балов в Абхазии

О том, как на это отреагировали родители выпускников и их дети, какие возможности дала отмена общегородских балов некоторым классам, какие финансовые издержки они понесли, а также чем объясняет свое решение ведомство, читайте в материале Sputnik.

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Потери и каникулы на курорте

Мнение родителей об отмене выпускных балов разделилось. Мать выпускницы 11 класса гагрской средней школы №1 Дианы Барциц Фатима Ладария считает, что детей лишили праздника, которого они ждали много лет. Ей непонятно, почему ведомство приняло такое решение, при том что антиковидные меры в стране ослаблены, разрешено проводить культурно-массовые мероприятия и торжества.

"Детям обидно и больно в душе. Им хотелось получить во время бала свои аттестаты, красиво одеться, провести с друзьями время в этой атмосфере и запомнить этот день на всю жизнь. Это ведь их праздник, но они его лишились. Почему в прошлом году, когда был пик этого заболевания, выпускные балы проводились, а в этом году нет?" - задалась вопросом Ладария.

Фатима призналась, уже куплены платье и обувь, а также предварительно записались к визажисту и в салон красоты. На одежду и обувь потратили около 70 тысяч рублей. Среди ее знакомых немало родителей, которые также потратились на подготовку к празднику, и суммы зависят от финансовых возможностей семей. Нередко бюджет переваливает за сто тысяч рублей.

Что со всем этим делать Фатима пока не знает. Возможно, дочери придется надеть платье, предназначенное на выпускной бал, на чью-то свадьбу.

"Дочь сейчас в школе, и она пока не знает о том, что у нее не будет бала. Я не исключаю, что от такой новости она расплачется. Ведь готовиться к этому дню начали еще в начале года, и она очень его ждала", - с сожалением отметила она.

Информация о том, что балы отменены, выпускников гудаутской средней школы №3, напротив, совершенно не расстроила. Как рассказала мать одного из выпускников, председатель родительского комитета Эсма Адлейба, это торжество и так не входило в их планы, по крайней мере, в последние два месяца.

"Мы все адекватно смотрим на эпидемиологическую ситуацию и понимаем, что это решение во благо наших детей. В связи со всем этим мы строили другие планы. Дети захотели отдохнуть за пределами страны, и мы для них организовали поездку на Красную поляну на двое или трое суток. По деньгам это получается даже дешевле, чем расходы на выпускной бал", - сказала Адлейба.

По ее примерным подсчетам, в это время года проживание в недорогой гостинице на Красной поляне будет стоить около пяти тысяч рублей в сутки с человека без питания. Еду родители собираются взять с собой, так как они едут на нанятом автобусе. При необходимости будет дополнительный бюджет для непредвиденных расходов, также собранный родителями.

Мать выпускницы одной из сухумских школ Наталья считает, что впечатления от праздника впоследствии могут быть испорчены высокой вероятностью заболевания коронавирусом.

"Учитывая статистику, угроза все еще существует, и впечатления от бала могут быть испорчены последствиями. Да, дети переносят легче взрослых, но так как количество носителей увеличится после тесного контакта на выпускном, придут домой, и возникнет высокая вероятность заражения членов семьи из старшего поколения", - сказала Наталья.

Сторонний "наблюдатель" за всей этой историей с выпускными балами Виктория Еник отметила, что ей сложно понять, чем руководствовался глава Минпросвещения, так как в Абхазии отменены почти все ограничения.

"Совсем недавно были разрешены свадьбы, проводились увеселительные мероприятия в честь Дня защиты детей, да и вообще, все работает в обычном режиме - рынок, магазины, рестораны и кафе. Так в чем дети провинились? Мало того, что с прошлого года они нормально не получают образование, так еще и лишить их праздника, которого ждут все 11 лет", - раскритиковала действия ведомства Еник.

Готовность районов и объяснения ведомства

В беседе с корреспондентом Sputnik председатель Гагрского районного отдела образования Мадина Ажиба отметила, что до сегодняшнего дня рассматривалась возможность проведения выпускного бала, но деньги на это не выделялись.

"Это очень ответственное мероприятие, и мы к нему готовимся за несколько месяцев раньше. Наработки есть, одобрение со стороны администрации и главы района тоже, расписаны сценарий и смета, но сказать, что мы полностью были готовы к празднику, нельзя. Это все принято в черновом виде, и финансовых затрат не было", - уточнила Ажиба.

Она также добавила, что 1 июня в Гагре отметили Международный день защиты детей и начало курортного сезона, и ей не хотелось бы, чтобы эти ограничения в будущем коснулись других запланированных событий из школьной жизни.

В этом учебном году в Гагрском районе 289 выпускников, двое из которых идут на "золотую" медаль - Ираклий Афонин из школы №2 и Альмира Ампар из пицундской школы №1.

Руководитель Гудаутского отдела образования Адамыр Харазия солидарен с указом Министерства просвещения в контексте нынешней ситуации с коронавирусом в стране и назвал его своевременным.

"Мы особо не ставили акцент на проведении выпускного бала в районе, и подготовка нему не проводилась, но на всякий случай такую возможность рассматривали. Если решили бы, что этот бал надо провести, мы использовали бы ресурсы и сделали бы это", - сказал он.

Харазия подчеркнул, что предусмотренные для проведения выпускного бала в районе средства направят на поощрение в виде памятных подарков учеников, окончивших школу с отличием и на "золотую" медаль.

В Гудаутском районе такое же количество выпускников, как и в Гагре – 289, и двое завершили учебу на "золотую" медь – это София Баргашил и Вероника Мхонджия из Бамборской средней школы.

Пресс-секретарь Министерства просвещения Аслан Кутелия в эфире радио Sputnik Абхазия объяснил, что это решение об отмене городских выпускных балов было принято совместно с Министерством здравоохранения и правительством республики, чтобы не допустить вспышки заболевания коронавируса среди выпускников школ

"У выпускников впереди вступительные экзамены, у абитуриентов, которые поступают в Россию, будут требовать справки о том, что они не ковид-положительные. Да, проводятся массовые мероприятия, свадьбы, но давайте подумаем о наших выпускниках. Достаточно того, чтобы один зараженный был в массе, и под угрозой будет их поступление, которого они так долго ждали. Надеемся, что люди нас поймут", - сказал он.

Кутелия уточнил, что отмена городских балов не означает отмену последнего звонка и церемонии вручения аттестатов, которые пройдут по плану.