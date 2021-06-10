СУХУМ, 10 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка фотографий в рамках проекта "Сухумский модерн" открылась на бывшей даче Вильгельмины Дундер в четверг 10 июня.

Выставку организовали молодые архитекторы Сабина Агрба и Лана Чхинджерия, которые работают в департаменте охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский модерн: открылась выставка, посвященная старинным зданиям столицы

"Сегодня мы открываем выставку на бывшей даче Вельгельмины Адольфовны Дундер, это один из архитектурных памятников Сухума. На выставке представлены фотографии домов, относящиеся к стилю модерн", - сказала Лана Чхинджерия.

Сабина Агрба в свою очередь поздравила присутствующих со Всемирным днем модерна и добавила, что именно модерн стал главным архитектурным стилем столицы Абхазии.

"К сожалению, здания, построенные в стиле модерн, к сожалению, погибают с каждым днем, именно это подвигло нас к созданию этой выставки. Мы хотим в очередной раз привлечь внимание общественности, чиновников, показать, что наш модерн особый, самобытный", - подчеркнула Агрба.

Внутри в нескольких комнатах выставили старые и современные фотографии сухумских зданий, построенных в стиле модерн, которые с интересом рассматривали посетители, затем делились впечатлениями друг с другом.

Выставка фотографий в рамках проекта "Сухумский модерн" открылась на бывшей даче Вильгельмины Дундер © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка фотографий в рамках проекта "Сухумский модерн" открылась на бывшей даче Вильгельмины Дундер © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка фотографий в рамках проекта "Сухумский модерн" открылась на бывшей даче Вильгельмины Дундер © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка фотографий в рамках проекта "Сухумский модерн" открылась на бывшей даче Вильгельмины Дундер © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка фотографий в рамках проекта "Сухумский модерн" открылась на бывшей даче Вильгельмины Дундер © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Выставка фотографий в рамках проекта "Сухумский модерн" открылась на бывшей даче Вильгельмины Дундер

"Главная цель – каждый человек, придя на выставку вплоть до музыки мог почувствовать стиль модерна. На фотовыставке мы хотим показать, что здание не начинается от частного, оно может начинаться от каких-то маленьких деталей и эти детали мы показываем на нашей выставке. Весь фотоматериал подготовила замечательный человек и фотограф Наала Авидзба", - сказала Сабина Агрба.

Она также отметила, что проект "Сухумский модерн" не мог бы состояться без благотворительного фонда "Амшра" в лице Беслана Агрба, Аиды Ладария, Илоны Турава и Индиры Агрба.

"Мы хотим сказать большое спасибо, что они поддерживают такие очень важные просветительские проекты для нашей страны. Мэр Сухума Беслан Федорович Эшба также оказал большую помощь в расчистке территории, также хотим поблагодарить министра культуры Гудису Эдуардовича Агрба, который помог организовать выставку, также большое спасибо Тае Георгиевне Алания, которая нас курирует. Большое количество людей нам помогло, это волонтеры, общественные деятели, коммерческие организации", - отметила Сабина Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский модерн: открылась выставка, посвященная старинным зданиям столицы

В рамках проекта "Сухумский модерн" в бывшем здании Вельгельмины Дундер на протяжении двух недель будут проходить творческие вечера. Это поэтические вечера на которых молодые поэты будут читать стихотворения эпохи модерна. Также пройдут показы документального и художественное кино, которые пронизаны модерном.