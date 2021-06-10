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Скульптура, посвященная Осипу Мандельштаму, появилась на набережной Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210610/1032599781/Skulptura-posvyaschennaya-Osipu-Mandelshtamu-poyavilas-na-naberezhnoy-Sukhuma.html

Русский поэт и прозаик Осип Мандельштам приезжал в Абхазию в 1930-х годах. Он написал очерк "Сухум", который вошел в книгу "Путешествие в Армению".

СУХУМ, 10 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Скульптуру Архипа Лабахуа, посвященную Осипу Мандельштаму под названием "Камень", установили  на Набережной махаджиров 10 июня.

На табличке - надпись из первого сборника поэта "Камень": "Который час, его спросили здесь, а он ответил любопытным: вечность!". Памятник располагается рядом с другими работами Лабахуа – персонажами из произведений Фазиля Искандера Чик и Ника.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Скульптура, посвященная Осипу Мандельштаму, появилась на набережной Сухума

По словам Лабахуа, несколько лет назад он уже установил на набережной похожую скульптуру чуть меньше размером, с той же табличкой, но на следующее утро ее не оказалось на месте. 

"Годы прошли, я подумал, что это так просто не может остаться. Решил разнообразить сложную жизнь и обратился к мэру, который мгновенно поддержал эту идею",- рассказал он.

Камень яйцеобразной формы. Этому тоже есть объяснение. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Скульптура Архипа Лабахуа

"В данном случае не каждый камень подошел бы. Яйцеобразная форма-это архетип идеи, новизны и загадки. Энергии больше, чем в каком-то приплюснутом камне. Это не камень тяжести, а, наоборот, легкости.Думаю, на сей раз скульптура выживет, крепление более прочное",- объяснил автор. 

Лабахуа объяснил, что слова, выбранные для таблицы, запали ему в душу давно.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Архип Лабахуа

Скульптуры Архип Лабахуа посвятил в том числе своему другу Энвера, который, по его словам, не мог дождаться ее установки. На камне мелкими буквами даже высечено его имя. 

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